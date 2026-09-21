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21.09.2026 18:30

Δύση κατά Ρωσίας για τις κάλπες «σε κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη»: «Εκλογές – παρωδία, επίφαση δημοκρατίας»

21.09.2026 18:30
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Δυτικές χώρες καταδίκασαν τη διεξαγωγή των ρωσικών βουλευτικών εκλογών σε κατεχόμενα από τη Ρωσία ουκρανικά εδάφη καταγγέλλοντας παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

Το γαλλικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι οι ρωσικές βουλευτικές εκλογές – στις οποίες το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία οδεύει σε άνετη επικράτηση – δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών, με τη γαλλική διπλωματία να προσθέτει ότι η διοργάνωση εκλογών στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη συνιστά άλλη μία παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

«Η εντεινόμενη καταστολή κατά της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης, ο αποκλεισμός πολιτικών κομμάτων, οι αυξανόμενοι περιορισμοί στην ελευθερία της έκφρασης και η απαγόρευση ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης έχουν υπονομεύσει τη δυνατότητα του ρωσικού λαού να διαμορφώσει και να εκφράσει ελεύθερα την επιλογή του», τόνισε σε ανακοίνωσή του το γαλλικό ΥΠΕΞ.

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Νορβηγία κατηγόρησαν την Μόσχα για διοργάνωση «εκλογών παρωδία» σε ουκρανικά εδάφη που κατέχει η Μόσχα, καταγγέλλοντας μια «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας».

«Αυτές οι περιοχές αποτελούν μέρος της Ουκρανίας και η διοργάνωση εκλογών παρωδία δεν μπορεί να αλλάξει το καθεστώς αυτών των εδαφών βάσει του διεθνούς δικαίου. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία», τόνισαν οι χώρες αυτές σε κοινό ανακοινωθέν τους, προσθέτοντας ότι «τα σύνορα δεν πρέπει ποτέ να επανασχεδιάζονται δια της βίας».

Νωρίτερα, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας χαρακτήρισε τις βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία μια «επίφαση δημοκρατίας» που αποκλείει οποιαδήποτε αντιπολίτευση στον πόλεμο στην Ουκρανία.

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