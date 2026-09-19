Νέες φήμες για την υγεία του βασιλιά Καρόλου – Δημοσίευμα κάνει λόγο για «μήνες ζωής»

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Νέες αναφορές σχετικά με την κατάσταση της υγείας του βασιλιά Καρόλου βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς αμερικανικό δημοσίευμα διατυπώνει σοβαρούς ισχυρισμούς για την κατάσταση του 77χρονου μονάρχη.

Το RadarOnline, επικαλούμενο πηγές που δεν κατονομάζει, αναφέρει ότι η κατάσταση του Καρόλου έχει επιδεινωθεί, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να υποστηρίζει ότι ενδέχεται να του απομένουν «μήνες ζωής».

Οι πληροφορίες αυτές, ωστόσο, δεν συνοδεύονται από επίσημα ιατρικά δεδομένα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί από το Παλάτι.

Υπενθυμίζεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος είχε διαγνωστεί με καρκίνο στις αρχές του 2024 και έκτοτε ακολουθεί θεραπεία. Παράλληλα, έχει επιστρέψει σταδιακά στις δημόσιες υποχρεώσεις του.

Τι αναφέρει το δημοσίευμα

Το αμερικανικό μέσο αναφέρεται και στον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα της βρετανικής μοναρχίας, υποστηρίζοντας ότι οι προετοιμασίες για τη διαδοχή και την κηδεία του βασιλιά έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Σύμφωνα, μάλιστα, με πηγή που επικαλείται, οι σχετικές διαδικασίες φέρεται πλέον να έχουν επιταχυνθεί.

Το RadarOnline κάνει επίσης λόγο για κρατική κηδεία μεγάλης κλίμακας, εκτιμώντας ότι το κόστος της θα μπορούσε να ανέλθει στα 200 εκατομμύρια δολάρια.

Στο σενάριο που παρουσιάζει, περιλαμβάνεται τελετή στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, ενώ μεταξύ των προσώπων που αναμένεται να παραστούν θα είναι μέλη βασιλικών οικογενειών, αρχηγοί κρατών, αλλά και πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες από διάφορες χώρες.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες, πάντως, αποτελούν αναφορές και εκτιμήσεις του RadarOnline και δεν συνιστούν επίσημη ανακοίνωση από το Μπάκιγχαμ.

Στο επίκεντρο η σχέση Γουίλιαμ – Χάρι

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και στις σχέσεις μεταξύ των δύο γιων του Καρόλου, του πρίγκιπα Γουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι, οι οποίες εδώ και χρόνια χαρακτηρίζονται από ένταση.

Πηγές που επικαλείται το RadarOnline υποστηρίζουν ότι η μεταξύ τους κατάσταση επιβαρύνει τον μονάρχη. Το δημοσίευμα αναφέρεται ιδιαίτερα και στην επιστροφή του Χάρι στη Βρετανία μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους.

Και σε αυτή την περίπτωση, οι ισχυρισμοί σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη κατάσταση επηρεάζει τον Κάρολο προέρχονται από ανώνυμες πηγές του αμερικανικού μέσου και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τη βασιλική οικογένεια.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι, τις τελευταίες ημέρες, ο βασιλιάς Κάρολος έχει βρεθεί αντιμέτωπος με έναν ακόμη «πονοκέφαλο», που προέκυψε από τα επερχόμενα απομνημονεύματα του αδελφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Ο Τσαρλς Σπένσερ αναφέρει στα απομνημονεύματά του ότι ο νυν μονάρχης φέρεται να εξέφρασε τη «συσσωρευμένη περιφρόνησή του για την Νταϊάνα» μετά τον θάνατο της τότε Πριγκίπισσας της Ουαλίας σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι θα την ξεχνούσαν «αρκετά σύντομα».

Ο Κάρολος συνεχίζει τις δημόσιες εμφανίσεις

Την ίδια στιγμή, ο βασιλιάς Κάρολος εξακολουθεί να ακολουθεί το επίσημο πρόγραμμά του και να πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, συγκεκριμένα, υποδέχθηκε στο Dumfries House στη Σκωτία κορυφαία στελέχη του τεχνολογικού κλάδου και κυβερνητικούς αξιωματούχους, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ως εκ τούτου, οι αναφορές του RadarOnline περί «μήνες ζωής» και επιδείνωσης της υγείας του Καρόλου παραμένουν μέχρι στιγμής ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί του συγκεκριμένου δημοσιεύματος και όχι επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του βασιλιά Καρόλου.

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