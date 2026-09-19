Γιάμαλη: «Αν στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη δεν ήταν κάποιος γνωστός, θα είχε αναδειχθεί το απόλυτο μπάχαλο και η ασυδοσία;» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ξέσπασε η Αναστασία Γιάμαλη στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» για τον τρόπο που λειτουργούν τα παράνομα ιατρεία στην Ελλάδα

Η δημοσιογράφος, αφού αναφέρθηκε στη δράση των δύο προφυλακισμένων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και για τον υπνωτιστή συνεργάτη τους, είπε: «Όλα αυτά σε ένα πλαίσιο wellness και longevity. Υπάρχει μια ολόκληρη μπίζνα, που απευθύνεται στους υγιείς, γεμίζει ταμεία και δημιουργεί πελατεία για τον ιατρικό τουρισμό. Όλη αυτή η μπίζνα λειτουργούσε όχι κάτω από τη μύτη της πολιτείας, αλλά ενδεχομένως με τις ευλογίες της, με αιγίδες, με χορηγείες από την περιφέρεια».

»Για να μπορούν αυτοί οι τσαρλατάνοι να δρουν όπως δρούσαν, είχε δημιουργηθεί το περιθώριο να υπάρξει και να δημιουργηθεί μια θεσμική ζούγκλα. Μια πολιτεία ανίκανη να διαφυλάξει το πιο βασικό, μια ανθρώπινη ζωή».

«Αν στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη δεν ήταν κάποιος γνωστός, θα είχε αναδειχθεί το απόλυτο μπάχαλο και η ασυδοσία;», διερωτήθηκε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Mega.

Διαβάστε επίσης:

«Πείραμα του Στάνφορντ»: Σάλος με τον νέο reality του Netflix μέσα σε φυλακή

«Χαμογέλα και Πάλι»: Η αντίστροφη μέτρηση, η πρόβα τζενεράλε και ο αγιασμός πριν από την πρεμιέρα

Τηλεθέαση Παρασκευής: Οι «Αταίριαστοι» έπιασαν… «Ρετιρέ» στην πρωινή ζώνη



