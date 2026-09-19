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19.09.2026 19:25

Σφραγίστηκε η Πολεοδομία Μυκόνου – Σαρωτικός έλεγχος για μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών

19.09.2026 19:25
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Στο σφράγισμα της Πολεοδομίας Μυκόνου, έχουν προχωρήσει εδώ και δύο ημέρες οι Αρχές, μετά από εισαγγελική παρέμβαση, προκειμένου να ερευνηθούν δεκάδες λιμνάζουσες υποθέσεις αυθαιρέτων.

Το κτήριο παραμένει σφραγισμένο και δεν έχουν πρόσβαση στα αρχεία ούτε οι υπάλληλοι της υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, αιτία αυτής της εξέλιξης φαίνεται να είναι η μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών.

Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, το πρόβλημα οφείλεται σε δυσλειτουργία του προγράμματος e-poleodomia, το οποίο χρησιμοποιείται για πρωτοκόλληση εγγράφων σχετικά με πολεοδομικά θέματα, όπως οι αυθαιρεσίες και οι καταγγελίες.

Όπως σημείωσε ο δήμαρχος Μυκόνου Χρήστος Βερώνης «πριν από δύο μέρες, η αστυνομία έλαβε εντολή από την εισαγγελία να σφραγίσει την πολεοδομία, προκειμένου να ελεγχθεί το πρόγραμμα e- poleodomia. Την επόμενη ημέρα ήρθε έγγραφο σε μένα που συνοδεύετο από το έγγραφο της εισαγγελίας, η οποία έλεγε επειδή έχει κλείσει το πρόγραμμα, να στείλει δύο υπαλλήλους της πολεοδομίας Σύρου, που είναι η πολεοδομία της πρωτεύουσας, να ελεγχθεί το πρόγραμμα».

Στην αρχή της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται η παρουσία κλιμακίου της αρμόδιας υπηρεσίας, παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στα αρχεία της Πολεοδομίας του νησιού.

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