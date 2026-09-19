Ελβετία: «Όχι καλοκαίρια στους 50 βαθμoύς Κελσίου» – Διαδήλωση για την υπερθέρμανση του πλανήτη

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Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη Γενεύη και τη Λωζάνη για να καταγγείλουν την αδράνεια απέναντι στην υπερθέρμανση του πλανήτη, σε μια κινητοποίηση που διοργανώθηκε από έναν συνασπισμό περισσότερων από εκατό ενώσεων που ενώθηκαν υπό το κοινό σύνθημα «Όχι καλοκαίρια στους 50 βαθμoύς Κελσίου!».

«Η ασφυξία δεν είναι αναπόφευκτη», «Θα ζήσουμε ή θα πεθάνουμε;», «Δεν υπάρχει πλανήτης Β», «Βοήθεια, νερό!», «Φωτιά στη λίμνη!», έγραφαν κάποια από τα πολυάριθμα πανό που κρατούσαν διαδηλωτές όλων των ηλικιών που έκαναν ειρηνική πορεία και στις δύο πόλεις, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η μεγαλύτερη πορεία σχηματίστηκε περίπου στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας) στη Λωζάνη, όπου οι διοργανωτές είπαν ότι συγκεντρώθηκαν τουλάχιστον 8.000 άτομα.

Ο Γκιγιόμ Ματί, ένας 31χρονος ακτιβιστής της ένωσης Solidaires και μέλος του συνασπισμού που διοργάνωσε την κινητοποίηση, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο συνασπισμός ελπίζει «να εισέλθει επιτέλους σε έναν νέο κύκλο ευρείας, μεγάλης λαϊκής κινητοποίησης για να ασκήσει πίεση ενάντια στην αδράνεια των κυβερνώντων κομμάτων για το κλίμα, των επικεφαλής του ελβετικού χρηματοοικονομικού κέντρου και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Ελβετίας, που δεν εφαρμόζουν όλα τα απαραίτητα περιβαλλοντικά μέτρα».

Τον Απρίλιο του 2024, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) έκρινε ότι η Ελβετία δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Ήταν η πρώτη χώρα που καταδικάστηκε από διεθνές δικαστήριο για ελλιπή μέτρα για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

«Θα δείξουμε στις αρχές μας ότι έφτασε πραγματικά η ώρα να δράσουμε (…) δεν μπορούμε πλέον να χρηματοδοτούμε όπλα και μετά να μην νοιαζόμαστε για τα υπόλοιπα, αυτό είναι λάθος», φώναξε ο 60χρονος διαδηλωτής Ιβ Φροάντεβο.

«Υπήρξε μεγάλη έλλειψη νερού αυτό το καλοκαίρι. Όχι μόνο για πισίνες, αλλά κυρίως για τη γεωργία και για την επιβίωσή μας», δήλωσε ο Βασάν Φοντανάζ, ένας 47χρονος ηθοποιός από τη Λωζάνη φορώντας μια αμφίεση γιγάντιας σταγόνας νερού.

Ο Λοράν Γκιντετί, ένας 55χρονος αρχιτέκτονας από τη Λωζάνη που φορούσε μάσκα αερίου και μια στολή φτιαγμένη από πλαστικά μπουκάλια, είπε ότι είναι «ένας από τους τυχερούς που έχουν ένα καλά μονωμένο διαμέρισμα που μπορεί να δροσιστεί τη νύχτα». Αλλά αυτό το καλοκαίρι, «σκέφτηκα πολύ τους ανθρώπους που δεν είχαν αυτή την τύχη (…) Θα είναι πολύ, πολύ δύσκολο για αυτούς. Και αναρωτιέμαι ότι αν άντεξαν το 2026, δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να αντέξουν ακόμη πιο έντονα κύματα καύσωνα», είπε.

Μετά τη Γενεύη και τη Λωζάνη, έχουν προγραμματιστεί και άλλες διαδηλώσεις σε άλλες ελβετικές πόλεις μέχρι τις 2 Οκτωβρίου.

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