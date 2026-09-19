ΗΠΑ: Μαχητικό αεροσκάφος προχώρησε σε αναχαίτιση πάνω από το Καμπ Ντέιβιντ την ώρα που βρισκόταν εκεί ο Τραμπ

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Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αμερικανικές αρχές το πρωί του Σαββάτου, 19/9, (τοπική ώρα), όταν αεροσκάφος του NORAD κλήθηκε να αναχαιτίσει πτήση που εισήλθε στον απαγορευμένο εναέριο χώρο του Καμπ Ντέιβιντ. Στην προεδρική κατοικία βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.
Όπως σημειώνει η New York Post, ο Αμερικανός ηγέτης είχε φτάσει στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στα ορεινά Κατόκτιν του Μέριλαντ από το βράδυ της Παρασκευής, προγραμματίζοντας να παραμείνει εκεί μέχρι την Κυριακή.
Την είδηση γνωστοποίησε η Πρώτη Αεροπορική Δύναμη, η οποία υπάγεται στη Βόρεια Διοίκηση των ΗΠΑ, μέσω δημοσίευσης στην πλατφόρμα X: «Πιλότοι! Μαχητικά αεροσκάφη του @NORADCommand αναχαίτισαν ένα αεροσκάφος που παραβίαζε τον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από το Θέρμοντ του Μέριλαντ, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν φωτοβολίδες».
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