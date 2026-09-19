ΗΠΑ: Μαχητικό αεροσκάφος προχώρησε σε αναχαίτιση πάνω από το Καμπ Ντέιβιντ την ώρα που βρισκόταν εκεί ο Τραμπ

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Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αμερικανικές αρχές το πρωί του Σαββάτου, 19/9, (τοπική ώρα), όταν αεροσκάφος του NORAD κλήθηκε να αναχαιτίσει πτήση που εισήλθε στον απαγορευμένο εναέριο χώρο του Καμπ Ντέιβιντ. Στην προεδρική κατοικία βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως σημειώνει η New York Post, ο Αμερικανός ηγέτης είχε φτάσει στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στα ορεινά Κατόκτιν του Μέριλαντ από το βράδυ της Παρασκευής, προγραμματίζοντας να παραμείνει εκεί μέχρι την Κυριακή.

Fighter jet dramatically intercepts aircraft flying over Camp David's restricted airspace – causing concern with Trump in town https://t.co/vIbEwnCdHx pic.twitter.com/FmMnLJtb8e — New York Post (@nypost) September 19, 2026

Την είδηση γνωστοποίησε η Πρώτη Αεροπορική Δύναμη, η οποία υπάγεται στη Βόρεια Διοίκηση των ΗΠΑ, μέσω δημοσίευσης στην πλατφόρμα X: «Πιλότοι! Μαχητικά αεροσκάφη του @NORADCommand αναχαίτισαν ένα αεροσκάφος που παραβίαζε τον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από το Θέρμοντ του Μέριλαντ, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν φωτοβολίδες».

Pilots! @NORADCommand fighter aircraft intercepted an aircraft violating restricted airspace over Thurmont, MD, resulting in flares being deployed.



Make sure to check NOTAMs before takeoff to ensure you have current information about TFRs in your area.



Stay Safe, Fly Informed!… — 1st AF/America's AOC (@1stAF) September 19, 2026

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