Γάζα: Νεκροί 3 Παλαιστίνιοι, ανάμεσα τους και ο γιός του γενικού διευθυντή του υπουργείου Υγείας από ισραηλινά πλήγματα

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Τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας το Σάββατο (19/09), σύμφωνα με αξιωματούχους Υγείας.

Σε πλήγμα κοντά στον καταυλισμό προσφύγων Τζαμπαλίγια, στο βόρειο τμήμα της Γάζας, σκοτώθηκε ο Μπασίρ Αλ-Μπουρς, γιος του Μουνίρ Αλ-Μπουρς -γενικού διευθυντή του υπουργείου Υγείας της περιοχής-, όπως ανέφεραν διασώστες και μέλη της οικογένειας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε αρκετούς μαχητές το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένου του Μπασίρ Αλ-Μπουρς, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Η Χαμάς, η παλαιστινιακή οργάνωση που ελέγχει τη Γάζα, δεν προέβη σε άμεσο σχολιασμό.

Ο Μουνίρ Αλ-Μπουρς είχε χάσει μια κόρη του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή τον Δεκέμβριο του 2023, σύμφωνα με συγγενείς και διασώστες. Ο ίδιος είχε τραυματιστεί σε εκείνη την επίθεση.

«Ήμουν μαζί του στη σκηνή και μου είπε: “Μπαμπά, θα μας στοχεύσουν, εσένα και εμένα μαζί”. Του απάντησα: “Δεν πειράζει, θα πάμε μαζί στον παράδεισο”», δήλωσε ο Αλ-Μπουρς στο βίντεο. «Βγήκε έξω από τη σκηνή, τον χτύπησαν και μαρτύρησε· ας τον ελεήσει ο Θεός», πρόσθεσε ο Αλ-Μπουρς.

Στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, ο Αλ-Μπουρς δυσκολευόταν να σταθεί όρθιος, καθώς κόσμος ερχόταν για να αποτίσει φόρο τιμής.

Σε άλλα περιστατικά, ένα πλήγμα σκότωσε έναν άνδρα στη Σετζάγια, ανατολικά της πόλης της Γάζας, ενώ ένα άλλο χτύπησε όχημα στη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν της πόλης της Γάζας, σκοτώνοντας ένα άτομο -σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας και διασώστες-, ανεβάζοντας έτσι τον απολογισμό των νεκρών του Σαββάτου σε τουλάχιστον τρεις.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι το πλήγμα στη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν είχε στόχο μαχητή της Χαμάς. Από την έκρηξη, το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Οι παλαιστινιακές Αρχές αναφέρουν ότι περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία εξαπολύθηκε αφότου μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς σκότωσαν περίπου 1.200 άτομα στο νότιο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

Μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που επιτεύχθηκε πέρυσι με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, προβλέπει τη μελλοντική ανοικοδόμηση της περιοχής, ωστόσο έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος, καθώς οι διαπραγματευτές δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στους όρους για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Περισσότεροι από 1.300 Παλαιστίνιοι, κυρίως άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη ισχύος της κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με τους αξιωματούχους υγείας της περιοχής, ενώ ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έχουν σκοτωθεί τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες.

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