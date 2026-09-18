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18.09.2026 20:33

Ισραηλινό drone δολοφόνησε εν ψυχρώ 15χρονο στη Γάζα – Ανατριχιαστικό βίντεο

18.09.2026 20:33
mohamed

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Οι δολοφονίες αμάχων από τις ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζονται στη Γάζα παρά την υποτιθέμενη εκεχείρια.

Σε νέο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που ισραηλινό drone σκοτώνει 15χρονο αγόρι στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Μοχάμεντ Αμπντούλ Ζινάτι επέστρεφε στο σπίτι του, όταν σταμάτησε σε κεντικό δρόμο της νότιας Γάζας για να συνομιλήσει με κάποιους συμμαθητές του, που ήταν συγκεντρωμένοι μπροστά από το σούπερμαρκετ. Γύρω στις 15.30 ακούστηκε μία έκρηξη, το αγόρι μαζί με την παρέα του κατευθύνθηκε προς το σημείο για να δει τι συμβαίνει. Μόλις έπεσε η σκόνη είδαν έναν τραυματισμένο άνδρα να καλεί σε βοήθεια και ο Μοχάμεντ μαζί με άλλους ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις του.

Ο ξάδελφος του διέκρινε ένα ισραηλινό drone και του φώναξε να φύγει, αλλα ο Μοχάμεντ δεν τον άκουσε. Δευτερόλεπτα αργότερα το drone απελευθέρωσε μία βόμβα ολίσθησης, που είναι σχεδιασμένες ώστε να επιτρέπουν στους χειριστές να εντοπίζουν και να χτυπούν στόχους με υψηλό βαθμό ακρίβειας. Η βόμβα έσκασε λίγα μέτρα μακριά από αγόρι και το σκότωσε ακαριαία.

«Ακούσαμε μια δυνατή έκρηξη και προσπαθήσαμε να φτάσουμε στο σημείο για να δούμε τι είχε συμβεί. Βρήκαμε έναν άνδρα ξαπλωμένο στο έδαφος. Ήταν ακόμα ζωντανός και ζητούσε βοήθεια», δήλωσε στον Guardian ο Τάμερ Λουμπάντ.

Ο άνδρας που τραυματίστηκε από το πρώτο χτύπημα ταυτοποιήθηκε ως ο παραϊατρικός Σαρίφ Σάντι Λαμπάντ. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ο Λαμπάντ ήταν στόχος, επειδή ήταν μαχητής της Χαμάς.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που έτρεξαν για να τον βοηθήσουν ήταν και Μοχάμεντ. «Άρχισα να του φωνάζω: “Μοχάμεντ, σταμάτα!”, αλλά δεν με άκουσε και συνέχισε να τρέχει. Τότε είδα ένα drone στον ουρανό. Φώναζα “τρέξε! Φύγε!” Μόλις έφτασε στον τραυματία τον χτύπησε το drone στο στήθος και στην κοιλιά. Τον σκότωσε ακαριαία. Δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα για να τον σώσω», είπε ο 26χρονος Ράτζε Ζινάτι, ξάδελφος του Μοχάνμεντ.

Οι IDF υποστηρίζουν ότι δεν στοχοποιούν αμάχους, ωστόσο αναλυτές τονίζουν ότι ο θάνατος του αγοριού θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί.

«Τα UAV drones διαθέτουν κάμερες υψηλής ποιότητας που θα μπορούσαν να εντοπίσουν τον έφηβο και τον άνδρα που πλησίαζαν το πτώμα. Ορισμένες εκδόσεις του Mikholit, τουλάχιστον, έχουν τη δυνατότητα να ανακατευθύνουν ενώ βρίσκονται εν πτήσει», τόνισε ο Τρέβορ Μπαλ ερευνητής σε θέματα συγκρούσεων και εκπαιδευτής στο Bellingcat.

«Ήταν ένα ευγενικό, εξυπηρετικό, ευπρεπές και σεβαστικό αγόρι. Βοηθούσε ηλικιωμένους να πάρουν νερό από τα βυτιοφόρα. Όταν σκοτώθηκε, οι άνθρωποι της γειτονιάς βγήκαν στους δρόμους και έκλαιγαν για αυτόν», επισήμανε ο ξάδελφος του Μοχάμεντ.

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