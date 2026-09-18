Ο πρωθυπουργός έκλεισε τη συζήτηση για το επίδομα ανεργίας και κάλυψε  πλήρως τον Παύλο Μαρινάκη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με μια σαφή διαβεβαίωση προς τους ανέργους και μια εξίσου καθαρή δήλωση εμπιστοσύνης προς τον Παύλο Μαρινάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρενέβη για να κλείσει την αντιπαράθεση γύρω από το επίδομα ανεργίας.

Στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο πρωθυπουργός απέκλεισε την περικοπή του, ενώ επιβεβαίωσε τη στήριξή του στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Η φράση «τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη» αποτελεί το ισχυρότερο πολιτικό μήνυμα της παρέμβασης. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον κ. Μαρινάκη «εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο» και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το συνολικό έργο του. Η δημόσια αυτή αξιολόγηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ακολούθησε ημέρες αντιπολιτευτικών επιθέσεων αλλά και την πρωινή κριτική της Ντόρας Μπακογιάννη. Σε πολιτικό επίπεδο, η επιλογή του να αναφερθεί τόσο θετικά στον συνεργάτη του περιορίζει τα περιθώρια να παρουσιαστεί η υπόθεση ως κρίση εμπιστοσύνης στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Στην ουσία του ζητήματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι το επίδομα αποτελεί ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, το οποίο χρηματοδοτείται από εισφορές εργαζομένων. Επομένως, η κυβερνητική κατεύθυνση αφορά την ενίσχυση της ανταποδοτικότητάς του. Η τοποθέτηση αυτή απαντά ευθέως στην ανησυχία που δημιουργήθηκε ότι επίκειται περιορισμός της προστασίας όσων χάνουν τη δουλειά τους.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη σύνδεση της επιδότησης με την επιστροφή στην απασχόληση. Υπενθύμισε τη δυνατότητα διατήρησης, υπό προϋποθέσεις, του μισού επιδόματος όταν ο δικαιούχος βρίσκει εργασία μέσα στο δωδεκάμηνο. Αναφέρθηκε επίσης στην υποχρέωση πραγματικής αναζήτησης δουλειάς και στην αντιμετώπιση της συστηματικής άρνησης προτεινόμενων θέσεων. Μια προσέγγιση που συνδυάζει την προστασία του ανέργου με κίνητρα επανένταξης, μεταφέροντας τη συζήτηση σε συγκεκριμένα εργαλεία πολιτικής.

Η αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει από την προσωπική θέση του Παύλου Μαρινάκη υπέρ της επανεξέτασης του επιδόματος και του περιορισμού της διάρκειάς του στους δύο μήνες σε κάποιες κατηγορίες με παράλληλη επιδότηση της εργασίας. Στην ίδια τοποθέτηση συνέδεσε την πρότασή του με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και τις δυσκολίες επιχειρήσεων να βρουν προσωπικό. Η άποψη ήταν συγκεκριμένη και μπορούσε προφανώς να προκαλέσει ουσιαστικές αντιρρήσεις. Είχε, όμως, παρουσιαστεί από τον ίδιο ως προσωπική θέση και όχι ως ανακοινωμένη κυβερνητική απόφαση. Αυτή η διάκριση είναι απαραίτητη για μια δίκαιη αποτίμηση της συζήτησης.

Στην παρέμβασή της στον ΑΝΤ1, η Ντόρα Μπακογιάννη είχε αποκλείσει οποιαδήποτε συζήτηση αλλαγής, αναδεικνύοντας ιδιαίτερα τις ανάγκες των εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό. Εξήγησε ότι η στήριξή τους κατά τους χειμερινούς μήνες συνδέεται και με τη δυνατότητα των τουριστικών περιοχών να διατηρούν το εργατικό δυναμικό τους. Μια ανατροπή θα μπορούσε, κατά την ίδια, να οδηγήσει εργαζομένους αλλού και να επιδεινώσει τις ελλείψεις προσωπικού.

Η κριτική της όμως απέκτησε προσωπικό τόνο με την επισήμανση ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει να προσέχει περισσότερο. Η δήλωση της θεωρήθηκε από γαλάζιους βουλευτές ότι ρίχνει λάδι στη φωτιά σε μια στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθούσε να χαμηλώσει τη συζήτηση. Απαντώντας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης επικαλέστηκε τη μέχρι σήμερα παρουσία του, την ακρίβεια στην υπεράσπιση των κυβερνητικών πολιτικών και τη στήριξη προσώπων που δέχονται επιθέσεις. Ζήτησε, επίσης, να αξιολογούνται ολόκληρες οι απαντήσεις του και όχι μόνο οι τίτλοι που τις συνοδεύουν

Ο πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του αναγνώρισε τη δυσκολία διαχωρισμού της προσωπικής άποψης ενός πολιτικού από την ιδιότητα του εκπροσώπου. Επισήμανε ότι αποστολή του τελευταίου είναι η παρουσίαση των κυβερνητικών θέσεων, προσθέτοντας ότι ο κ. Μαρινάκης αντιλήφθηκε το ζήτημα. Η παρατήρηση αυτή έχει σαφές θεσμικό περιεχόμενο και συνυπάρχει με τη ρητή επιβεβαίωση εμπιστοσύνης.

Η πολιτική ανάγνωση της παρέμβασης είναι συνεπώς διπλή. Και καθησυχασμός των δικαιούχων και προστασία ενός κεντρικού κυβερνητικού στελέχους από τη μετατροπή μιας επίμαχης δήλωσης σε διαρκή αμφισβήτησή του. Ο κ. Μαρινάκης δέχθηκε κριτική για μια πρόταση που δεν αποτελεί κυβερνητική επιλογή, αλλά εξασφάλισε δημόσια επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού. Το ουσιαστικό ζητούμενο πλέον είναι η συζήτηση να επιστρέψει στην αποτελεσματική υποστήριξη των ανέργων και στη δημιουργία ευκαιριών εργασίας, με καθαρούς κανόνες και χωρίς αβεβαιότητα για τα δικαιώματά τους.

Διαβάστε επίσης:

Ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ, ο Ρούμπιο στην Αθήνα: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις «τρέχουν» ξανά – Οι επενδύσεις και η ατζέντα στον ΟΗΕ

ΚΚΕ: Καλεί τον λαό να μην «τσιμπάει» στους καβγάδες περί κοστολόγησης

Μητσοτάκης: Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, όχι ακόμη για τη βενζίνη – Τι είπε για επίδομα ανεργίας και εκλογές