«Ιπτάμενος» ο Καραλής: Ανέβηκε στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης

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Οι εκπληκτικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλής το τελευταίο διάστημα τον εκτόξευσαν στο υψηλότερο σημείο της καριέρας του στη γενική Παγκόσμια Κατάταξη (World Ranking) της World Athletics για όλα τα αγωνίσματα. Η συγκεκριμένη βαθμολογική αποτύπωση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς δημοσιοποιείται με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής σεζόν των αγωνισμάτων στίβου.

Σκαρφαλώνοντας δύο θέσεις μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο, ο «Μανόλο» κατέλαβε τη 5η θέση στον κόσμο συγκεντρώνοντας 1.475 πόντους, βάσει των πέντε κορυφαίων παρουσιών του κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Το επίτευγμα του Έλληνα αθλητή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι μάζεψε τους πόντους του με τέσσερις δεύτερες θέσεις και μόλις μία νίκη -στον φετινό τελικό του Diamond League- καταφέρνοντας να ξεπεράσει αθλητές που σημείωσαν παγκόσμια ρεκόρ ή επικράτησαν σε κορυφαίες διοργανώσεις.

Οι πέντε εμφανίσεις που του εξασφάλισαν τη βαθμολογική αυτή εκτόξευση είναι το 6.15 στο Ultimate Championship (1.538), το 6.00 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο (1.497), το 6.12 στις Βρυξέλλες (1.470), το 6.20 στη Ζυρίχη (1.442) και το 6.16 στη Λοζάνη (1.431).

Στην παγκόσμια κατάταξη, πάνω από τον Καραλή βρίσκονται ο Μόντο Ντουπλάντις (1.561 β.), ο Βραζιλιάνος Άλισον ντος Σάντος στα εμπόδια (1.526), ο Αμερικανός σπρίντερ Κένεθ Μπέναρεκ που ωφελήθηκε από τις δύο επικρατήσεις του στο Ultimate Championship (1.494) και ο Μπουσάνγκ Κόλεν Κεμπινατσίπι από την Μποτσουάνα στα 400 μέτρα (1.483).

Η άνοδος του Τεντόγλου

Αξιοσημείωτη είναι και η πορεία του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος πλασαρίστηκε στην 22η θέση με 1.402 πόντους, κερδίζοντας επτά θέσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση.

Οι πέντε αγώνες που προσμετρήθηκαν για τον Έλληνα πρωταθλητή είναι η νίκη στο Ultimate Championship με 8.35 (1.474), η πρώτη θέση στο Μονακό με 8.61 (1.441), οι επικρατήσεις σε Σιαμέν και Ζυρίχη με 8.46 (1.378 και 1.376 αντίστοιχα), καθώς και η δεύτερη θέση στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες με 8.40 (1.375).

Όσον αφορά τις γυναίκες, την κορυφαία πεντάδα συγκροτούν οι Αμερικανίδες Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν (1.514) και Μασάι Ράσελ (1.458), η Μαριλέιντι Παυλίνο από τη Δομινικανή Δημοκρατία (1.451), η Τζούλιεν Άλφρεντ από την Αγία Λουκία (1.441) και η Ελβετίδα Όντρεϊ Βερό (1.434).

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