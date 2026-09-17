Κωνσταντοπούλου: Νέα άρση ασυλίας εισηγείται η Επιτροπή δεοντολογίας για δύο ακόμη υποθέσεις

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Δύο ακόμη υποθέσεις που αφορούν την Ζωή Κωνσταντοπούλου παραπέμπει η Επιτροπή Δεοντολογία της Βουλής στην Ολομέλεια εισηγούμενη κατά πλειοψηφία την άρση της βουλευτικής της ασυλίας.

Η πρώτη υπόθεση που εξέτασε η Επιτροπή αφορά σε δικογραφία που σχηματίστηκε μετά από μήνυση αστυνομικού του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας, αναφορικώς με την αξιόποινη πράξη της παράβασης του άρθρου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται στην Ολομέλεια την άρση της βουλευτικής της ασυλίας. Κατά την ψηφοφορία ΝΔ και ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η ΝΙΚΗ και η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε «παρών». Η δεύτερη υπόθεση αφορά σε μήνυση του Χριστόφορου Σεβαστίδη, προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, για συκοφαντική δυσφήμιση που τελέσθηκε δημόσια και μέσω διαδικτύου κατ΄ εξακολούθηση.

Και για τη δεύτερη υπόθεση, η επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται να αρθεί η βουλευτική ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η ΝΔ όπως και το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν «παρών», ενώ η ΝΙΚΗ και η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Ολομέλεια την ερχόμενη Τετάρτη. Νωρίτερα, υπενθυμίζεται η Ολομέλεια αποφάσισε την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για δικογραφία που σχηματίστηκε ύστερα από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση κατ’ εξακολούθηση. Στην τοποθέτησή της στην Ολομέλεια η Ζωή Κωνσταντοπούλου ουσιαστικά έκανε λόγο για στοχοποίησή της από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία γιατί είναι η μόνη «ενοχλητική» αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος ενώ επιτέθηκε και στο ΠΑΣΟΚ το οποίο κατηγόρησε για σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς δεν στήριξε το αίτημά της για αναβολή λόγω των υποχρεώσεών της στη δίκη Βαλυράκη.

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