«Δεν χορηγούμε άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος» – Τι απαντά από τη Χονολουλού το Quantum University για την Ιωάννα Γάκα

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Το International Quantum University for Integrative Medicine, γνωστό ως Quantum University, από το οποίο αποφοίτησε η γιατρός Ιωάννα Γάκα που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, διευκρινίζει ότι δεν παρέχει άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

Το ίδρυμα, το οποίο βρίσκεται στη Χονολουλού, δεν αποτελεί το δημόσιο Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Όπως αναφέρει, παρέχει διαδικτυακά προγράμματα σπουδών με αντικείμενο την ολιστική, φυσική και ολοκληρωμένη ιατρική.

Σε ανακοίνωσή του, το Quantum University επισημαίνει ότι «είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, ούτε παρέχει αυτοτελή εξουσιοδότηση σε φοιτητές ή αποφοίτους για την άσκηση της ιατρικής ή τη διενέργεια ρυθμιζόμενων κλινικών πράξεων».

Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει ότι η ευθύνη για οποιαδήποτε επαγγελματική άδεια, πιστοποίηση, εγγραφή σε μητρώο ή ασφάλιση αστικής ευθύνης που απαιτείται για τις υπηρεσίες ενός αποφοίτου ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο. Παράλληλα, ο κάθε φοιτητής ή απόφοιτος οφείλει να τηρεί το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας ή της δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιείται.

«Το Quantum University είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, ούτε παρέχει αυτοτελή εξουσιοδότηση σε φοιτητές ή αποφοίτους για την άσκηση της ιατρικής ή τη διενέργεια ρυθμιζόμενων κλινικών πράξεων. Κάθε φοιτητής ή απόφοιτος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την απόκτηση τυχόν επαγγελματικής άδειας, πιστοποίησης, εγγραφής σε μητρώο και ασφάλισης αστικής ευθύνης που απαιτούνται για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της χώρας ή της δικαιοδοσίας στην οποία ασκεί τη δραστηριότητά του», ανέφερε χαρακτηριστικά το εκπαιδευτικό ίδρυμα, απαντώντας σε ερώτηση της εκπομπής Live News.

Από την Καλιφόρνια στη Χονολουλού – Το προφίλ του ιδρύματος

Το Quantum University ιδρύθηκε το 2002 από τον Καναδό Paul Drouin και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ήταν στην Καλιφόρνια. Από το 2007, η έδρα του βρίσκεται στη Χονολουλού της Χαβάης.

Με βάση όσα αναγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα του, το ίδρυμα προσφέρει μέσω διαδικτύου προγράμματα bachelor, master, doctorate και PhD, με γνωστικά αντικείμενα που αφορούν τη φυσική, την ολιστική και τη συνδυαστική ιατρική.

«Πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να εκπαιδεύονται στο πώς να θεραπεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους. Το Quantum University προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην ολιστική, εναλλακτική, φυσική και συνδυαστική ιατρική, για όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ολιστικής υγείας. Η εκπαίδευσή μας στην ολιστική ιατρική, με τη συμμετοχή διακεκριμένων μελών του ακαδημαϊκού μας προσωπικού, βασίζεται στην κβαντική φυσική – την επιστήμη που παρέχει ένα μοντέλο για την κατανόηση του σύμπαντός μας και, κατ’ επέκταση, ένα μοντέλο για την κατανόηση της θεραπείας», αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Quantum University.

Τι αναφέρει το ίδρυμα για τους τίτλους σπουδών

Στην ιστοσελίδα του, το Quantum University διευκρινίζει επίσης ότι τα προγράμματά του δεν έχουν ως στόχο την προετοιμασία φοιτητών για κρατική αδειοδότηση ως γιατρών ή για άλλα επαγγέλματα υγείας που προϋποθέτουν κρατική άδεια.

«Το Quantum University δεν έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάζει φοιτητές για κρατική ιατρική αδειοδότηση ως ιατρούς ή για άλλα επαγγέλματα υγείας που απαιτούν κρατική άδεια. Αντίθετα, τα προγράμματά του προετοιμάζουν τους αποφοίτους για σταδιοδρομία στον τομέα της ολιστικής, φυσικής, ολοκληρωμένης και ευεξιακής υγείας, όπου η επαγγελματική αναγνώριση βασίζεται συχνά σε πιστοποιήσεις του κλάδου και πιστοποιήσεις από επαγγελματικούς φορείς, αντί για κρατική αδειοδότηση. Παρότι το πανεπιστήμιο δεν διαθέτει θεσμική διαπίστευση από φορέα διαπίστευσης που αναγνωρίζεται από το υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, πολλά από τα προγράμματά του αναγνωρίζονται από επαγγελματικούς φορείς και οργανισμούς πιστοποίησης στον χώρο της ολιστικής υγείας», αναγράφεται στην ιστοσελίδα.

Παράλληλα, το εκπαιδευτικό ίδρυμα αναφέρει: «Ένας τίτλος σπουδών από το Quantum University δεν παρέχει δικαίωμα διάγνωσης, θεραπείας, ίασης ή συνταγογράφησης, ενώ οι απόφοιτοι δεν επιτρέπεται να παρουσιάζονται ως αδειοδοτημένοι γιατροί ή γιατροί φυσικοπαθητικής».

«Οι απόφοιτοι του Quantum University δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως αδειούχοι γιατροί»

Το Quantum University αναφέρει ακόμη ότι δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τις πράξεις φοιτητών ή αποφοίτων του, ούτε για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί ερμηνεύουν τη νομοθεσία που ισχύει στον τόπο δραστηριοποίησής τους.

Για τον λόγο αυτό, καλεί τους φοιτητές και τους αποφοίτους του να απευθύνονται στις αρμόδιες Αρχές και στις επιτροπές αδειοδότησης της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται. Στόχος είναι, όπως αναφέρεται, να ενημερώνονται για το ισχύον νομικό πλαίσιο που αφορά την επαγγελματική τους δραστηριότητα, αλλά και την άσκηση της ιατρικής και της φυσικοπαθητικής.

«Το Quantum University είναι εκπαιδευτικός φορέας και δεν εκδίδει πιστοποιητικά ή άλλες άδειες άσκησης επαγγέλματος. Οι απόφοιτοι του Quantum University δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως αδειούχοι γιατροί ή γιατροί φυσιοπαθητικής, ούτε να χρησιμοποιούν τίτλους επαγγελματιών, εκτός εάν ο φοιτητής έχει λάβει τους εν λόγω τίτλους μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Quantum University. Επιπλέον, δεν πρέπει να ισχυρίζονται ότι θεραπεύουν, διαγιγνώσκουν, επιφέρουν ίαση ή συνταγογραφούν».

Το κόστος σπουδών και η δυνατότητα πληρωμής με Bitcoin

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Quantum University δεν υπάρχει αναρτημένο συγκεκριμένο κόστος για κάθε πρόγραμμα σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται στο ίδιο το ίδρυμα για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα.

Ωστόσο, έγγραφα του 2018 αναφέρουν ότι το κόστος για το διδακτορικό στη Συνδυαστική Ιατρική ανερχόταν στα 17.975 δολάρια.

Στα στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα το ίδρυμα περιλαμβάνεται, τέλος, και η δυνατότητα καταβολής των διδάκτρων με κρυπτονόμισμα, καθώς το Quantum University διαφημίζει πληρωμές μέσω Bitcoin.

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