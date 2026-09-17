Χανιά: Συνελήφθησαν ο οδηγός και η συνοδός του σχολικού που ξέχασαν για 4 ώρες δύο παιδάκια στο όχημα

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Στη σύλληψη του 45χρονου οδηγού και της 55χρονης συνοδού του ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, μετά το περιστατικό της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, όταν ξέχασαν δύο τετράχρονα παιδιά μέσα σε σχολικό λεωφορείο για σχεδόν τέσσερις ώρες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το όχημα εκτελούσε το σύνηθες δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών από την Παλαιόχωρα προς το νηπιαγωγείο Κουντούρας Καντάνου.

Κατά την άφιξη στο σχολικό συγκρότημα, το λεωφορείο αποβίβασε τους μαθητές, εκτός από δύο παιδάκια. Η απουσία τους έγινε αντιληπτή όταν η μητέρα του ενός παιδιού επισκέφθηκε τη σχολική μονάδα για να του παραδώσει το μεσημεριανό του φαγητό, οπότε και ενημερώθηκε από το προσωπικό ότι το παιδί δεν είχε εμφανιστεί στην τάξη.

Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του. Ο οδηγός επέστρεψε στο σημείο όπου είχε σταθμεύσει το όχημα λίγο πριν τις 1:00 το μεσημέρι, βρίσκοντας τελικά δύο παιδιά εντός του, σε έντονη συναισθηματική φόρτιση. Το λεωφορείο παρέμενε κλειδωμένο στην περιοχή Πανόραμα Παλαιοχώρας του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, από τις 08:30 έως τις 12:30.

Οι γονείς των δύο ανηλίκων κατέθεσαν μηνύσεις εναντίον του οδηγού και της συνοδού, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οργή γονέων για τις συνθήκες εγκλωβισμού των νηπίων

Παράλληλα, η 55χρονη συνοδός απολύθηκε από το ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου, με την εταιρεία να προβαίνει στην άμεση αντικατάστασή της από την επομένη κιόλας ημέρα. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι τα νήπια είχαν αποκοιμηθεί και γι’ αυτό δεν αντιλήφθηκε ότι είχαν παραμείνει στο όχημα.

Βάσει μαρτυριών γονέων που δημοσιεύθηκαν στο zarpanews.gr, «τα παιδιά ήταν κατουρημένα και κλαμμένα, σε τραγική κατάσταση». Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, το λεωφορείο ξεκίνησε τη διαδρομή του στις 07:45, με το συγκεκριμένο πλήρωμα να αναλαμβάνει το δρομολόγιο για πρώτη φορά.

Όπως ανέφεραν γονείς, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές αποβιβάστηκαν κανονικά, τα δύο νήπια που βρίσκονταν στις πίσω θέσεις παρέμειναν αποκλεισμένα εντός του οχήματος.

«Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί και να μην άκουσαν την συνοδό, δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα; Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση;», ανέφερε χαρακτηριστικά γονέας στο zarpanews.gr και συμπλήρωσε: «Τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε και οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα».

«Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής, τι θα γινόταν αν είχαμε ζέστη;», διερωτήθηκε μια ακόμη γονέας.

Η ανακοίνωση του ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου

Με επίσημη τοποθέτησή του, το ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου γνωστοποίησε την απομάκρυνση της σχολικής συνοδού, κρίνοντας ως ανεπαρκείς τις υποστηρικτικές εξηγήσεις που παρείχε στη διοίκηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου:

«Με αφορμή το απρόσμενο περιστατικό με τα δύο ανήλικα παιδιά που συνέβη χθες, 16 Σεπτεμβρίου 2026 σε σχολικό λεωφορείο της «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ», που εκτελεί καθημερινά δρομολόγιο προς συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της ενδοχώρας των Χανίων, η Εταιρεία μας δηλώνει τα παρακάτω: Από την πρώτη στιγμή που η «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου Α.Ε.» ενημερώθηκε για το περιστατικό άμεσα ο πρόεδρος της Εταιρείας, κ. Γιάννης Καψανάκης έδωσε εντολή για την οριστική απομάκρυνση της σχολικής συνοδού όχι μόνο από τα καθήκοντά της αλλά γενικότερα από την «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ».

Οι εξηγήσεις που έδωσε η εν λόγω σχολική συνοδός για το περιστατικό δεν έγιναν αποδεκτές από τη Διοίκηση της Εταιρείας, καθώς πέρα από αυτό καθ’ αυτό το αποτέλεσμα των ενεργειών της -που πρωτίστως έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και δευτερευόντως προκάλεσε πλήγμα στο κύρος και την αξιοπιστία της Εταιρείας-αντιβαίνουν τις σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες της «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ» για τη σωστή και κυρίως ασφαλή διαχείριση των μαθητών που μετακινούνται καθημερινά με τα λεωφορεία της Εταιρείας μας.

Εκφράζουμε τη λύπη μας για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό και την ειλικρινή μας συγνώμη στις οικογένειες των δύο παιδιών».

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