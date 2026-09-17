Οι Χούθι ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα – Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών

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Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των ανταρτών Χούθι και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Υεμένης, που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθι ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Πηγές των Χούθι ανέφεραν ότι 40 μαχητές τους σκοτώθηκαν σε σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές και σε μάχες με τις κυβερνητικές δυνάμεις το τελευταίο 24ωρο. Πύργος τηλεπικοινωνιών βομβαρδίστηκε στην επαρχία Τάιζ, όπου σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι – ανάμεσά τους τρία παιδιά –, σύμφωνα με τους Χούθι.

Από την πλευρά του, στρατιωτικός αξιωματούχος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης ανακοίνωσε πως 23 στρατιώτες βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας επιθέσεων των Χούθι με πυραύλους και drones στις επαρχίες Τάιζ και Λατζ.

Στη Σαουδική Αραβία, η Πολιτική Προστασία ενημέρωσε νωρίτερα πως ένας Υεμενίτης σκοτώθηκε κι άλλοι δύο άνθρωποι (μια Σαουδαράβισσα και ένας Πακιστανός) τραυματίστηκαν στην επαρχία Ταΐφ, από πτώση συντριμμιών κατά την αναχαίτιση drone που εκτόξευσαν οι Χούθι εναντίον του βασιλείου.

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