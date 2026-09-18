ΗΠΑ: Συντριβή μαχητικού F-16 στο Μίσιγκαν – Σώος ο πιλότος (Video)

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Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, διευκρινίζοντας ότι ο πιλότος είναι σώος αφού πρόλαβε να το εγκαταλείψει εγκαίρως χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εκτίναξης.
Το αεροσκάφος ανήκε στην 149η Πτέρυγα Μάχης της Εθνοφρουράς του Τέξας. Συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή της κομητείας Γκραντ Τράβερς στην πολιτεία Μίσιγκαν, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής, σύμφωνα με το Fox News.
Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι έχουν αποκλείσει μια ζώνη σε ακτίνα ενάμιση χιλιομέτρου γύρω από το σημείο της συντριβής και ζήτησαν την εκκένωση της περιοχής λόγω «διαρροής χημικών».
Εικόνες που μεταδίδουν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν μια στήλη πυκνού μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό από το σημείο της συντριβής του F-16 και φλεγόμενα συντρίμμια στο έδαφος.
BREAKING: An F-16 fighter jet crashed in Blair Township, Grand Traverse County, northern Michigan, near County Road 633.
The pilot ejected successfully and is reported to be conscious and alert.
Plane – Crash – Michigan
🎥TCD News pic.twitter.com/rc3Ig0rVkn— GeoTechWar (@geotechwar) September 17, 2026
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