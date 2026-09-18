ΗΠΑ: Συντριβή μαχητικού F-16 στο Μίσιγκαν – Σώος ο πιλότος (Video)

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Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, διευκρινίζοντας ότι ο πιλότος είναι σώος αφού πρόλαβε να το εγκαταλείψει εγκαίρως χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εκτίναξης.

Το αεροσκάφος ανήκε στην 149η Πτέρυγα Μάχης της Εθνοφρουράς του Τέξας. Συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή της κομητείας Γκραντ Τράβερς στην πολιτεία Μίσιγκαν, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής, σύμφωνα με το Fox News.

An F-16 fighter jet crashed in Grand Traverse County, Michigan, on Thursday, and an evacuation order is in effect along part of County Road 633, the county's emergency management said.



A spokesperson with the 149th Fighter Wing of the Texas National Guard confirmed that the… pic.twitter.com/ryAwGPb5DA — CBS News (@CBSNews) September 17, 2026

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι έχουν αποκλείσει μια ζώνη σε ακτίνα ενάμιση χιλιομέτρου γύρω από το σημείο της συντριβής και ζήτησαν την εκκένωση της περιοχής λόγω «διαρροής χημικών».

Εικόνες που μεταδίδουν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν μια στήλη πυκνού μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό από το σημείο της συντριβής του F-16 και φλεγόμενα συντρίμμια στο έδαφος.

BREAKING: An F-16 fighter jet crashed in Blair Township, Grand Traverse County, northern Michigan, near County Road 633.



The pilot ejected successfully and is reported to be conscious and alert.



Plane – Crash – Michigan

🎥TCD News pic.twitter.com/rc3Ig0rVkn September 17, 2026

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