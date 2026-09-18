Η ΕΕ θα εκταμιεύσει 3,3 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυραύλους και drones

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε χθες, Πέμπτη 17/9, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η επικεφαλής της Κομισιόν ενημέρωσε μέσω Χ σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

I just had a phone call with President @ZelenskyyUa.



Tomorrow we will disburse €3.3 billion for missile and drones in Ukraine.



Full read-out ↓https://t.co/UYDT9vn3zC — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2026

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στη νέα εκταμίευση από την ΕΕ. Χαρακτήρισε όμως «πολύ παραγωγική» τη συζήτηση με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε «βήματα ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της άμυνάς μας», συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων χρηματοδότησης.

Διαβάστε επίσης:

Οι Χούθι ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα – Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών

Διαδρομή… τρόμου στη Βρετανία: Σχεδόν τυφλός, μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα οδήγησε 241 χλμ. στην εθνική οδό

Σουηδία: Παραιτήθηκε ο Κρίστερσον μετά την ήττα του στις εκλογές – Ανοίγει ο δρόμος για την Άντερσον











