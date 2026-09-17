Σουηδία: Παραιτήθηκε ο Κρίστερσον μετά την ήττα του στις εκλογές – Ανοίγει ο δρόμος για την Άντερσον

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Την παραίτησή του από την πρωθυπουργία της Σουηδίας υπέβαλε την Πέμπτη ο ηγέτης των Μετριοπαθών Ουλφ Κρίστερσον, μετά την οριακή ήττα του κυβερνητικού μπλοκ στις βουλευτικές εκλογές της 13ης Σεπτεμβρίου.

Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για την επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών και πρώην πρωθυπουργό Μαγκνταλένα Άντερσον να επιχειρήσει τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, σε ένα πολιτικό σκηνικό όπου οι συσχετισμοί είναι εξαιρετικά εύθραυστοι.

Άντερσον: «Οι Σουηδοί ψήφισαν για μια νέα κατεύθυνση»

Στην ομιλία της μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, η Μαγκνταλένα Άντερσον δήλωσε ότι οι πολίτες επέλεξαν «μια νέα κατεύθυνση για τη χώρα, την ενότητα και όχι τον διχασμό», υποσχόμενη να επιχειρήσει να υλοποιήσει την αλλαγή που, όπως είπε, ζήτησαν οι ψηφοφόροι.

Στις βασικές προτεραιότητες που έθεσε περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η εκπαίδευση, η υγεία, η φροντίδα των ηλικιωμένων και η μεταναστευτική πολιτική.

Η καταμέτρηση έδωσε στα τέσσερα κόμματα που βρίσκονται απέναντι από το απερχόμενο κυβερνητικό μπλοκ –τους Σοσιαλδημοκράτες, το Αριστερό Κόμμα, τους Πράσινους και το Κόμμα του Κέντρου– 176 από τις 349 έδρες του σουηδικού Κοινοβουλίου. Τα κόμματα του Τίντε, δηλαδή οι Μετριοπαθείς, οι Σουηδοί Δημοκράτες, οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Φιλελεύθεροι, περιορίστηκαν στις 173 έδρες. Η απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών ήταν μόλις 50.359 ψήφοι.

Νωρίτερα την Πέμπτη, η Άντερσον είχε απευθύνει πρόσκληση για αρχικές συνομιλίες στα άλλα τρία κόμματα που μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες συγκροτούν τη νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία: το Αριστερό Κόμμα, το Κόμμα του Κέντρου και τους Πράσινους.

Η παραίτηση Κρίστερσον μετά από τέσσερα χρόνια

Λίγο αργότερα, ο Ουλφ Κρίστερσον, ο οποίος βρισκόταν στην πρωθυπουργία επί τέσσερα χρόνια, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί.

Στην επιστολή παραίτησής του ανέφερε ότι πλέον ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου είναι εκείνος που θα αναλάβει τα επόμενα βήματα για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης και ζήτησε να απαλλαγεί άμεσα από τα καθήκοντά του, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία. Ο πρόεδρος του Riksdag, Αντρέας Νορλέν, αναμένεται να πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους όλων των κομμάτων προκειμένου να αναζητήσει υποψήφιο πρωθυπουργό που μπορεί να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική ανοχή.

Η νέα Βουλή θα συγκληθεί στις 28 Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 29 Σεπτεμβρίου και μετά μπορεί να κατατεθεί επίσημα πρόταση για νέο πρωθυπουργό.

Στα κεντρικά γραφεία των Σοσιαλδημοκρατών το αποτέλεσμα έγινε δεκτό με πανηγυρισμούς, ενώ τέσσερις τούρτες διακοσμημένες με κόκκινα τριαντάφυλλα έφτασαν στα γραφεία του κόμματος.

Υποχώρηση για τους Σουηδούς Δημοκράτες

Η κάλπη ανέτρεψε και τις προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση των Σουηδών Δημοκρατών (SD).

Πριν από τις εκλογές, ο Κρίστερσον είχε δηλώσει ότι, σε περίπτωση νίκης του μπλοκ Τίντε, οι Σουηδοί Δημοκράτες θα συμμετείχαν για πρώτη φορά στην κυβέρνηση και θα αποκτούσαν σημαντική πολιτική επιρροή και υπουργικά χαρτοφυλάκια, ιδιαίτερα στους τομείς της μετανάστευσης και της ένταξης.

Το αποτέλεσμα, ωστόσο, έφερε την πρώτη εκλογική υποχώρηση των Σουηδών Δημοκρατών από την ίδρυσή τους. Το κόμμα έχασε 11 έδρες και υποχώρησε από τη δεύτερη στην τρίτη θέση, με 62 έδρες, πίσω από τους Μετριοπαθείς.

Οι Σοσιαλδημοκράτες παρέμειναν το μεγαλύτερο κόμμα της χώρας με 99 έδρες και περίπου 28% των ψήφων, έχασαν όμως οκτώ έδρες σε σχέση με την προηγούμενη Βουλή, καταγράφοντας ένα από τα χαμηλότερα –και σύμφωνα με τα διαθέσιμα αποτελέσματα το χαμηλότερο στη σύγχρονη ιστορία τους– εκλογικά ποσοστά.

Το δύσκολο παζλ της επόμενης κυβέρνησης

Η παραίτηση Κρίστερσον, πάντως, δεν σημαίνει ότι η Μαγκνταλένα Άντερσον έχει εξασφαλίσει εύκολο δρόμο προς την πρωθυπουργία. Αντίθετα, η νέα αριθμητική του Κοινοβουλίου προοιωνίζεται δύσκολες διαπραγματεύσεις που ενδέχεται να διαρκέσουν εβδομάδες.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο αφορά τη σχέση μεταξύ του Κόμματος του Κέντρου και του Αριστερού Κόμματος. Το Κέντρο έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει κυβέρνηση στην οποία θα συμμετέχει το Αριστερό Κόμμα, ενώ η Αριστερά έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να στηρίξει μια κυβέρνηση χωρίς να συμμετέχει σε αυτήν.

Οι διαφορές δεν περιορίζονται στη σύνθεση της κυβέρνησης. Στο οικονομικό πεδίο, το Αριστερό Κόμμα υποστηρίζει την επιβολή φόρου στους δισεκατομμυριούχους, ενώ το Κόμμα του Κέντρου επιδιώκει μειώσεις φόρων.

Σημαντικές αποκλίσεις υπάρχουν και στην ενεργειακή πολιτική. Οι Σοσιαλδημοκράτες υποστηρίζουν την επέκταση της πυρηνικής ενέργειας, ενώ το Κόμμα του Κέντρου, το Αριστερό Κόμμα και οι Πράσινοι εμφανίζονται αρνητικοί ή επιφυλακτικοί απέναντι σε μια τέτοια κατεύθυνση. Διαφωνίες καταγράφονται επίσης γύρω από τη φορολογία, το σύστημα κοινωνικών παροχών και τη λειτουργία των σχολείων.

Έτσι, παρά την αριθμητική πλειοψηφία των 176 εδρών, η Άντερσον καλείται πλέον να γεφυρώσει ουσιαστικές πολιτικές διαφορές ανάμεσα σε τέσσερα κόμματα προκειμένου να διαμορφώσει ένα κυβερνητικό σχήμα που θα μπορεί να περάσει από το σουηδικό Κοινοβούλιο.

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