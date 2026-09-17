Ο Κάρνεϊ ανέβηκε στο βήμα της ΕΕ και ακροδεξιός του φώναζε «USA, USA, USA» για να τον πικάρει (video)

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Μία αναπάντεχη στιγμή έζησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει την ομιλία του ο Μαρκ Κάρνεϊ.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά που είναι προσκεκλημένος της ΕΕ, ανέβηκε στο βήμα για να μιλήσει για την πιο στενή -πλέον- συνεργασία με την Ευρώπη, αλλά λίγο πριν ξεκινήσει να μιλάει, ένας ευρωβουλευτής από την ακροδεξιά πτέρυγα, προσπάθησε να τον… πικάρει.

Του φώναξε (όχι και τόσο δυνατά είναι η αλήθεια) «USA, USA, USA», με τον Κάρνεϊ να γελάει, χωρίς να απαντήσει.

Someone in the European Parliament yells “USA! USA!” as Canada’s PM Mark Carney is about to begin his speech.



Carney laughs. pic.twitter.com/noOpL597ed — Clash Report (@clashreport) September 17, 2026

Καναδάς και ΗΠΑ είναι σε δεύτερο γύρο κρίσης λόγω των δασμών, κάτι που ουσιαστικά σπρώχνει την Οτάβα στην αγκαλιά της ΕΕ, κάτι που και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν άφησε να πάει χαμένο καθώς χθες ανακοίνωσε πως ο Καναδάς θα είναι συνδεδεμένο μέλος της Ενωσης.

Κατά την ομιλία του πάντως ο Κάρνεϊ, δεν απέφυγε να αναφερθεί στις ΗΠΑ και την συμπεριφορά του Τραμπ, αφήνοντας αιχμές κατά του Αμερικανού προέδρου.

«Δεν είμαστε σύμμαχοι μόνο όταν ο καιρός είναι καλός. Δεν επιδιώκουμε συμφωνίες μηδενικού αθροίσματος. Πιστεύουμε ότι η οικονομία δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο για μια δίκαιη κοινωνία», είπε προκαλώντας το θερμό χειροκρότημα των ευρωβουλευτών στην αίθουσα.

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