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17.09.2026 13:09

Ο Κάρνεϊ ανέβηκε στο βήμα της ΕΕ και ακροδεξιός του φώναζε «USA, USA, USA» για να τον πικάρει (video)

17.09.2026 13:09
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Μία αναπάντεχη στιγμή έζησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει την ομιλία του ο Μαρκ Κάρνεϊ.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά που είναι προσκεκλημένος της ΕΕ, ανέβηκε στο βήμα για να μιλήσει για την πιο στενή -πλέον- συνεργασία με την Ευρώπη, αλλά λίγο πριν ξεκινήσει να μιλάει, ένας ευρωβουλευτής από την ακροδεξιά πτέρυγα, προσπάθησε να τον… πικάρει.

Του φώναξε (όχι και τόσο δυνατά είναι η αλήθεια) «USA, USA, USA», με τον Κάρνεϊ να γελάει, χωρίς να απαντήσει.

Καναδάς και ΗΠΑ είναι σε δεύτερο γύρο κρίσης λόγω των δασμών, κάτι που ουσιαστικά σπρώχνει την Οτάβα στην αγκαλιά της ΕΕ, κάτι που και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν άφησε να πάει χαμένο καθώς χθες ανακοίνωσε πως ο Καναδάς θα είναι συνδεδεμένο μέλος της Ενωσης.

Κατά την ομιλία του πάντως ο Κάρνεϊ, δεν απέφυγε να αναφερθεί στις ΗΠΑ και την συμπεριφορά του Τραμπ, αφήνοντας αιχμές κατά του Αμερικανού προέδρου.

«Δεν είμαστε σύμμαχοι μόνο όταν ο καιρός είναι καλός. Δεν επιδιώκουμε συμφωνίες μηδενικού αθροίσματος. Πιστεύουμε ότι η οικονομία δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο για μια δίκαιη κοινωνία», είπε προκαλώντας το θερμό χειροκρότημα των ευρωβουλευτών στην αίθουσα.

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