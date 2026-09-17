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17.09.2026 13:56

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Νέα ευκαιρία έξι ημερών για υποβολή αίτησης – Οι δικαιούχοι

17.09.2026 13:56
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Τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 έχουν από σήμερα (17/9), όσοι ενδιαφερόμενοι-δικαιούχοι δεν την υπέβαλαν εντός της αρχικής προθεσμίας (30/6 – 31/7).

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η σχετική πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή από σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Τα ποσά του επιδόματος

Το βασικό στεγαστικό επίδομα ανέρχεται σε 1.500 ευρώ. Αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΕΙ εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ το ίδιο ποσό λαμβάνουν και όσοι συγκατοικούν με άλλον προπτυχιακό φοιτητή στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα.

Η ανώτατη ενίσχυση των 2.500 ευρώ χορηγείται όταν ο φοιτητής σπουδάζει εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα συγκατοικεί με άλλον προπτυχιακό φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Λήψη

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