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17.09.2026 14:29

Τραγωδία στην Κοζάνη: 16χρονη μαθήτρια νεκρή σε σχολείο – Είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις της στο 1ο ΓΕΛ

17.09.2026 14:29
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Σοκ το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κοζάνη, καθώς έχασε τη μάχη για τη ζωή η 16χρονη μαθήτρια που εντοπίστηκε νωρίτερα χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου.

Άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ

Μόλις έγινε αντιληπτό το περιστατικό, υπήρξε άμεση κινητοποίηση και στο σχολείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβει τη μαθήτρια, με τους διασώστες να κάνουν ό,τι μπορούσαν για να τη σώσους.

Η 16χρονη διακομίστηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία της πνοή.

Οι πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές αναφέρουν ότι η 16χρονη ενδέχεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το τι συνέβη.

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