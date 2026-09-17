Φωτιά τώρα στον Παλαμά Καρδίτσας, σηκώθηκαν τα εναέρια

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (17/9/2026) σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του δήμου Παλαμά Καρδίτσας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Καρδίτσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 4 αεροσκάφη.
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