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ΘΕΑΤΡΟ

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17.09.2026 14:53

«Τα ραδίκια ανάποδα» του Γιώργου Γαλίτη στο Θέατρο Altera Pars – 12ος χρόνος επιτυχίας

17.09.2026 14:53
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Δώδεκα χρόνια επικηδείας, δωδέκατη φορά θανατερά! Γι’ αυτό ήρθε η ώρα σας να δείτε «Τα Ραδίκια Ανάποδα», εν τόπω χλοερώ και αναψύξεως, για λιγοστές μοναδικές και φαρμακερές παράστασεις στο Θέατρο “Altera Pars” από το Σάββατο 24. Οκτωβρίου 2026, κάθε Τετάρτη στις 20:00 και κάθε Σάββατο στις 21:15.

Από Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 στις 21:15 κάθε Τετάρτη στις 20:00 και Σάββατο στις 21:15

Λίγα λόγια για το έργο

Πρόκειται για την πιο μαύρη, άραχλη, σπαραξικάρδια, ξεκαρδιστική και selfie παράσταση για τσέμπαλο, φαγκότο, φέρετρο και οστεοφυλάκιο.

Ένα one dead man show, ένας black total κωμικός μονόλογος με δεκατρείς ρόλους. Δεκατρείς κωμικούς επικήδειους που και νεκρούς ανασταίνουν!

Τους ρόλους έχει γράψει, τους κλαίει, τους οδύρεται, μα και τους υποδύεται, ο αξιομακάριστος Γιώργος Γαλίτης, ενώ σκηνοθετεί, με σπαραγμό ψυχής, πλερέζα και δάκρυα στα μάτια, ο αείμνηστος Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Δείτε «Τα Ραδίκια Ανάποδα» και ελπίζουμε να κλάψετε (απ’ τα γέλια). 

Μια παράσταση που θα ζείτε για να τη θυμόσαστε.

Συντελεστές

  • Ερμηνεία: Γιώργος Γαλίτης
  • Κείμενο: Γιώργος Γαλίτης
  • Σκηνοθεσία: Βλαδίμηρος Κυριακίδης
  • Σκηνογραφία: Γιώργος Γαλίτης
  • Μουσική: Τόλης Κετσελίδης
  • Εταιρεία Παραγωγής: Non Grata Productions
  • Παραστάσεις: Τετάρτη 20:00 και Σάββατο 21:15
  • Πρεμιέρα: Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 στις 21:15

Τιμή Εισιτηρίων: 13-18€

  • Προπώληση MORE
  • Θέατρο Altera Pars Μεγ. Αλεξάνδρου 123, Αθήνα
  • Τηλέφωνο: 21 0341 0011

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