«Back to the Beginning»: Στους κινηματογράφους η ταινία για την αποχαιρετιστήρια συναυλία των Black Sabbath και του Ozzy Osbourne

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Η ταινία «Back To The Beginning» για την αποχαιρετιστήρια συναυλία των Black Sabbath και του Όζι Όσμπορν (Ozzy Osbourne) θα αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους.

Η συναυλία ήταν η τελευταία των Black Sabbath και του Όζι Όσμπορν και πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2025 στο στάδιο Villa Park, στην πόλη καταγωγής του συγκροτήματος, το Μπέρμιγχαμ.

Με συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως οι Guns N’ Roses, οι KoRn, οι Tool, οι Slayer, οι Pantera, οι Metallica, οι Alice In Chains, οι Gojira, οι Anthrax και ο Στίβεν Τάιλερ (Steven Tyler) των Aerosmith, η συναυλία εξελίχθηκε στη φιλανθρωπική εκδήλωση με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών, συγκεντρώνοντας το ποσό των περίπου 11 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών για τη στήριξη οργανώσεων.

Τα ιδρυτικά μέλη Όζι Όσμπορν (Ozzy Osbourne), Γκίζερ Μπάτλερ (Geezer Butler), Τόνι Αϊόμι (Tony Iommi) και Μπιλ Γουόρντ (Bill Ward) εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή για πρώτη φορά έπειτα από δύο δεκαετίες.

Ο γεννημένος στο Μπέρμιγχαμ σταρ, γνωστός ως «Πρίγκιπας του Σκότους», πέθανε σε ηλικία 76 ετών τον Ιούλιο του 2025, μετά την αποχαιρετιστήρια κατά την οποία επανενώθηκε με τα μέλη του συγκροτήματός του.

Η ταινία για τη συναυλία πρόκειται να προβληθεί στους κινηματογράφους αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η παραγωγή έγινε από τη Mercury Studios, τα στελέχη της οποίας, Κεν Ντάνκαχ (Ken Danquah) και Άντρεα Νταν (Andrea Dunn) δήλωσαν στο BBC: «Ο Όζι Όσμπορν είναι μία από τις πιο επιδραστικές μορφές στην ιστορία της μουσικής και η τελευταία του εμφάνιση με τους Black Sabbath αξίζει να προβληθεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σκηνή».

«Πέρυσι, φέραμε αυτή τη θρυλική συναυλία στους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, δίνοντας σε εκατομμύρια ανθρώπους την ευκαιρία να είναι εκεί μέσα από μια πρωτοφανή ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση. Η ταινία αποτελεί το επόμενο κεφάλαιο, προσφέροντας στους θαυμαστές έναν νέο τρόπο να βιώσουν εκείνη τη βραδιά στη μεγάλη οθόνη», υπογράμμισαν.

Τη σκηνοθεσία της κινηματογραφικής μεταφοράς ανέλαβε ο Μπεν Γουέινραϊτ-Πιρς (Ben Wainwright-Pearce), ενώ τη σκηνοθεσία του live υπέγραψε ο Τιμ Bαν Σόμερεν (Tim Van Someren). Τη μουσική διεύθυνση της βραδιάς είχε αναλάβει ο κιθαρίστας των Rage Against the Machine, Τομ Μορέλο (Tom Morello) και παρουσιαστής ήταν ο ηθοποιός Τζέισον Μομόα (Jason Momoa).

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο Όσμπορν, ο οποίος έπασχε από τη νόσο Πάρκινσον είπε στο κοινό: «Δεν ξέρω τι να πω, φίλοι μου, είμαι καθηλωμένος εδώ και περίπου έξι χρόνια. Δεν έχετε ιδέα πώς νιώθω – σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου».

Η ταινία που έχει διάρκεια 100 λεπτών και περιγράφεται σε δελτίο Τύπου ως «ερωτική επιστολή στον Όζι και τον πρωτοποριακό ήχο των Black Sabbath» θα αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους από τις 28 Οκτωβρίου.

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