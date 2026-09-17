Κωνσταντοπούλου-Αβραμόπουλος: Την άρση ασυλίας τους ψήφισε η Ολομέλεια – Νέο θερμό επεισόδιο Ζωής με Καιρίδη

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Υπέρ της άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής.

Στην περίπτωση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας η άρση πέρασε με «ναι» και 90 να καταψηφίζουν ενώ στην ψηφοφορία συμμετείχαν 265 βουλευτές.

Την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου υπερψήφισαν 264 βουλευτές ενώ 2 ψήφισαν «παρών» και συγκεκριμένα οι ανεξάρτητοι βουλευτές Αθηνά Λινού και Παύλος Σαράκης.

Προηγήθηκε ένα ακόμη σκηνικό έντασης στην Ολομέλεια μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε κανονικά το «παρών» στην Ολομέλεια για την συζήτηση και ψηφοφορία επί της άρσης ασυλίας της, μολονότι είχε ζητήσει αναβολή ώστε να παραστεί στη δίκη Βαλυράκη, που όπως ανέφερε βρίσκεται στην κρίσιμη φάση των αγορεύσεων.

Το αίτημά της απορρίφθηκε και έτσι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας όχι μόνο παρέστη στην Ολομέλεια, αλλά πήρε δύο φορές τον λόγο.

Τόσο για την δική της άρση ασυλίας, όπου κατήγγειλε ουσιαστικά ότι την έχει στοχοποιήσει το «παρακράτος Μητσοτάκη». Όσο και για την υπόθεση του Δ. Αβραμόπουλου καταγγέλλοντας «εντυπωσιακή σιγή» από την πλευρά της ΝΔ – κανείς από τα γαλάζια έδρανα μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν έδειξε πρόθεση να λάβει το λόγο – δηλαδή, για την υπόθεση που αφορά έναν πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο που κατηγορείται για μείζονα ζητήματα.

Μετά και την δεύτερη παρέμβαση και αφού η πρόεδρος της Πλεύσης είχε εξαπολύσει κατηγορίες περί συγκάλυψης από τη ΝΔ για σειρά υποθέσεων (από το «Καταργκέιτ» έως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον θάνατο Μαζωνάκη και τη μοιραία πτώση του Phantom που στοίχισε τη ζωή στους δύο πιλότους έως τη Βιολάντα και τον Γρηγορόπουλο) της απάντηση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης.

«Ψευδομήνυση» από τον «φίλο του Γεωργιάδη» – Επίθεση σε ΠΑΣΟΚ

Αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε σχέση με την δική της υπόθεση, την μήνυση από τον δημοσιογράφο Πέτρο Κουσουλό για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση κατ’ εξακολούθηση, υποστήριξε πως πρόκειται για «ψευδομήνυση» από τον φίλο του Άδωνη Γεωργιάδη.

Επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Κυριάκο Μητσοτάκη χαρακτηρίζοντάς τον «δειλό πρόσωπο» που «έχει πια εγκαθιδρύσει ένα παρακράτος μέσα στο κράτος» και ανέφερε επίσης πως δεν έχει το σθένος να είναι στην αίθουσα όποτε τοποθετείται η ίδια που όπως είναι η μόνη ενοχλητική αρχηγός κόμματος.

Επιτέθηκε και στο ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας ότι συνέπραξε με τη ΝΔ μη στηρίζοντας το αίτημα της για αναβολή προκειμένου να παραστεί στη δίκη Βαλυράκη.

«Λυπάμαι για το ΠΑΣΟΚ. Εγώ ζήτησα να μη γίνει η διαδικασία για να παραστώ στη δίκη για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη. Και τώρα υποχρεώθηκα να μην παρίσταμαι στη δίκη. Υπήρξε βουλευτής του κόμματός σας και αγωνιστής της Δημοκρατίας. Δεν σεβαστήκατε ούτε αυτό. Συμπράξατε με την κυβέρνηση για να τορπιλίσετε τη δίκη για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη με φθηνό τρόπο». Και πρόσθεσε, «για μία ψευδομήνυση από έναν κ. Κουσουλό, φίλο του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος έχει καταμηνυθεί από μένα». «Δε θα περάσουν οι μεθοδεύσεις του παρακράτους η Δημοκρατία θα νικήσει» διεμήνυσε την ώρα που έπεφτε ο «κόφτης» στο μικρόφωνο.

Καιρίδης: «Υπάρχουν αρμόδιοι που θεραπεύουν ψευδαισθήσεις»

Ακολούθησε νέα παρέμβασή της από το βήμα της Βουλής, για την υπόθεση Αβραμόπουλου, όπου κατηγόρησε τη ΝΔ για «εντυπωσιακή σιγή», για το ότι δηλαδή κανείς δεν πήρε τον λόγο να τεκμηριώσει τους λόγους υπερψήφισης της άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου. Σημείωσε πως η ΝΔ «επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής» και πρόσθεσε πως αυτή η σιγή της αφορά όχι μόνο τον κ. Αβραμόπουλο, αλλά και «μεγάλα σκάνδαλα τα οποία σε μεγάλο βαθμό φροντίσατε να μην υπάρξουν διερευνήσεις».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, πήρε το λόγο προκειμένου να απαντήσει σε αυτόν τον «τραγέλαφο» όπως είπε. «Όταν μιλάμε τη φιμώνουμε, όταν δε μιλάμε κρυβόμαστε. Βγάλτε άκρη» είπε αρχικά.

Και συνέχισε λέγοντας ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος «δεν καταφεύγει σε τερτίπια όπως εσείς για να ξεφύγει από τη δικαιοσύνη, ζήτησε οικειοθελώς την άρση ασυλίας του. Εσείς κρύβεστε».

Και συνέχισε επιστρατεύοντας την ειρωνεία: «Ζείτε με την ψευδαίσθηση ότι η αντιδημοκρατική και αντιθεσμική, αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά σας βλάπτει την κυβέρνηση». «Κάνετε λάθος», είπε, «βλάπτει τον κοινοβουλευτισμό και την αντιπολίτευση, εμάς καλό μας κάνει. Υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι να θεραπεύσουν ψευδαισθήσεις».

Στο τελευταίο σχόλιο από το έδρανό της στην άλλη άκρη της αίθουσας η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε λέγοντας: «Φτάνει με την ψυχιατρικοποίηση! Φασίστας!».

Συνεδριάζει το απόγευμα η Επιτροπή Δεοντολογίας με δύο ακόμη υποθέσεις για την Κωνσταντοπούλου

Πάντως, συνεχίζεται ο «φόρτος» που έχει η Επιτροπή Δεοντολογίας λόγω αλλεπάλληλων αιτημάτων άρσης ασυλίας για την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το απόγευμα η Επιτροπή Δεοντολογίας θα συζητήσει δυο ακόμη υποθέσεις. Η πρώτη αφορά σε δικογραφία που σχηματίστηκε μετά από μήνυση αστυνομικού του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας, αναφορικώς με την αξιόποινη πράξη της παράβασης του άρθρου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η δεύτερη υπόθεση σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, αφορά σε μήνυση του Χριστόφορου Σεβαστίδη, προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, για τη φερόμενη ως τελεσθείσα αξιόποινη πράξη της συκοφαντικής δυσφήμισης που τελέσθηκε δημόσια και μέσω διαδικτύου κατ ‘εξακολούθηση.

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