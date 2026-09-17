Auto Athina 2026: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ελλάδα

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Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ελλάδα, την Auto Athina 2026. Από το Σάββατο 3 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, το Metropolitan Expo θα φιλοξενήσει τις σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου, παρουσιάζοντας στο ελληνικό κοινό όλες τις σύγχρονες εξελίξεις της αυτοκίνησης.

Ο χώρος της έκθεσης είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είχε γίνει η συγκεκριμένη έκθεση πριν από δύο χρόνια, ενώ το παρών θα δώσουν περισσότερες από 50 μάρκες αυτοκινήτων. Θα υπάρξουν πολλές πανελλαδικές πρεμιέρες, ενώ θα γίνει και παρουσίαση προηγμένων τεχνολογιών κινητικότητας. Φυσικά θα υπάρχει και η δυνατότητα test drives με επιλεγμένα νέα μοντέλα, ενώ παράλληλα θα διεξαχθούν μοναδικές δράσεις και events.

Η Ατλαντική Ένωση συμμετέχει ως ονομαστικός χορηγός της έκθεσης, συνδέοντας την παρουσία της στη διοργάνωση με ένα ουσιαστικό μήνυμα γύρω από την πρόληψη, την υπεύθυνη συμπεριφορά και την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης. Υπό αυτό το πρίσμα, η παρουσία της στην έκθεση αποκτά ένα ευρύτερο συμβολισμό. Ότι η ασφάλιση δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση μιας ζημιάς, αλλά πρωτίστως την πρόληψη, την υπευθυνότητα και τη φροντίδα για όσα έχουν πραγματική αξία στη ζωή.

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