OPEN: Εκπομπή επανεξέτασης εγκληματικών υποθέσεων αποτελεί η σειρά ντοκιμαντέρ «Κόκκινη γραμμή»

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Απέναντι στις πρεμιέρες σειρών μυθοπλασίας του ανταγωνισμού, στο prime time (21.00) το Open τη Δευτέρα(21/9) θα βγάλει στον αέρα το πρώτο επεισόδιο της σειράς δραματοποιημένων ντοκιμαντέρ «Κόκκινη γραμμή».

Σκοπός της σειράς ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με τον σταθμό, είναι να φωτίσει υποθέσεις συγκλονιστικών εγκλημάτων που σημάδεψαν τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και παρέμειναν ανεξίτηλες στη μνήμη μας, καλύπτοντας μια ευρεία χρονική περίοδο: από τα ταραγμένα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έως την πρόσφατη επικαιρότητα των τελευταίων ετών.

Κάθε επεισόδιο της σειράς «με κινηματογραφική αισθητική, πλούσιο αρχειακό υλικό και εις βάθος δημοσιογραφική έρευνα, επιχειρεί να ανασυνθέσει την πλήρη εικόνα μιας υπόθεσης. Από τη στιγμή που διαπράχθηκε το έγκλημα, την έρευνα των αρχών, την αποκάλυψη των στοιχείων και τη δικαστική εξέλιξη, η εκπομπή αναζητά την αλήθεια πίσω από τους τίτλους», δίνει το«πλαίσιο» ο σταθμός.

Για την τεκμηρίωση του περιεχομένου της «Κόκκινης γραμμής» το Open σχημάτισε «ομάδα έμπειρων ειδικών συνεργατών», τονίζει ο σταθμός και τους παρουσιάζει: «Η Εβίτα Βαρελά έγκριτη ποινικολόγος, αναλύει το νομικό και δικαστικό παρασκήνιο, τις στρατηγικές στις δικαστικές αίθουσες, το νομικό πλαίσιο της κάθε εποχής και τις ποινές που επιβλήθηκαν.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας, έμπειρος αστυνομικός αναλυτής, ανασυνθέτει το χρονικό των ερευνών, παρουσιάζει τις μεθόδους των διωκτικών αρχών και αναδεικνύει τα κρίσιμα στοιχεία και τα κομβικά σημεία που συνέβαλαν στην εξιχνίαση των υποθέσεων.

Ο διακεκριμένος ιατροδικαστής Σωκράτης Τσαντίρης, μιλά με τη γλώσσα των αδιάψευστων επιστημονικών ευρημάτων, εξηγώντας πώς τα ιατροδικαστικά στοιχεία και οι εξετάσεις «ξεκλείδωσαν» την αλήθεια σε σκοτεινές υποθέσεις και βοήθησαν τη δικαιοσύνη. Τέλος, η Ζωή Στραβοπόδη, πολύπειρη ψυχολόγος, σκιαγραφεί το προφίλ των δραστών, εξερευνώντας τα ψυχιατρικά αίτια, τα κίνητρα, τον ψυχισμό και τις βαθύτερες αποκλίσεις της εγκληματικής συμπεριφοράς».

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