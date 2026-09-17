Έφη Ρασσιά: Η «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς» έγινε ρεπόρτερ του MEGA (Video)

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Συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό ως η τηλεοπτική κόρη της Ρένιας Λουιζίδου στο «Καφέ της Χαράς» πριν από 20 και πλέον χρόνια, με τη μικρή «Βάλια» να λαμβάνει, τότε, πολύ θετικά σχόλια για τις υποκριτικές της ικανότητες.

Ο λόγος για την Έφη Ρασσιά η οποία, χρόνια αργότερα, επέστρεψε στους δέκτες μας μέσα από νέο κύκλο επεισοδίων της σειράς, εμφανιζόμενη στον ρόλο που την έκανε γνωστή, αυτή τη φορά ως ενήλικη Βάλια.

Σήμερα, επιλέγοντας να δοκιμαστεί σε πεδίο εντελώς διαφορετικό από αυτό της υποκριτικής, η Έφη Ρασσιά κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα της, εντασσόμενη στο δημοσιογραφικό δυναμικό του τηλεοπτικού σταθμού MEGA, αναλαμβάνοντας καθήκοντα ρεπόρτερ.

Μάλιστα, έκανε ήδη τις πρώτες της ζωντανές συνδέσεις, μεταδίδοντας ρεπορτάζ της επικαιρότητας, μιλώντας σε ζωντανή σύνδεση από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σημειώνεται ότι μετά την επιτυχία του «Καφέ της Χαράς», η Έφη Ρασσιά αποφάσισε να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και να αφοσιωθεί στις σπουδές της, παίρνοντας πτυχίο Νομικής.

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