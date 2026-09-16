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16.09.2026 20:05

«Μπλε ώρες» στην κορυφή της τηλεθέασης την Τρίτη (15/9)

16.09.2026 20:05
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Μεγάλες στιγμές βιώνει ο ΣΚΑΪ τις τελευταίες αρκετές ημέρες, ωστόσο χθες είχε την χαρά να δει την μία από τις νεες δύο σειρές μυθοπλασίας του, τα επεισόδια της οποίας άρχισαν να μεταδίδονται ήδη, να κατακτά την κορυφή της τηλεθέασης, σύμφωνα με τη Nielsen. 

Οι «Μπλε ώρες» ώθησαν το δείκτη τηλεθέασης σε επίπεδα… χειμώνα υποδηλώνοντας πως οι τηλεθεατές αδημονούσαν για φρέσκο περιεχόμενο μυθοπλασίας

Σε υψηλές «στροφές» συντηρήθηκε η εκπομπή «Live news» η οποία πέρασε στη δεύτερη θέση του Top 10.  Αν και σε επανάληψη ο «Τροχός της τύχης» και το «Σόι σου» επιβεβαίωσαν τον χαρακτηρισμό της «σταθερής αξίας», όπως επίσης και το «Στο παρα 5» μαζί με το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

Μέσα στη 10άδα λόγω επικαιρότητας και εξελίξεων στην υπόθεση Μαζωνάκη παρέμειναν τρία δελτία ειδήσεων.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 21:14
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