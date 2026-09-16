To MEGA αποχαιρετά με αφιέρωμα τον Γιώργο Μαζωνάκη την Παρασκευή (18/9)

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Με ειδικό αφιέρωμα και την εκπομπή «Σπίτι με το Mega», η οποία μεταδόθηκε σε πρώτη προβολή το Δεκέμβριο του 2020, το Mega τιμά τη μνήμη του δημοφιλούς λαϊκού τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη.

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 23:10 θα μεταδοθεί η εκπομπή «Το MEGA αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη». Σε αυτήν παρουσιάζονται στιγμές από τη ζωή του «παιδιού της Νίκαιας» που επαναπροσδιόρισε τους όρους του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού και πέρασε τόσο ξαφνικά στην αιωνιότητα, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και εκατομμύρια ανθρώπους που μεγάλωσαν, ερωτεύτηκαν, πόνεσαν και γιόρτασαν με τη φωνή του.

«Με λένε Γιώργο, Γιώργο Μαζωνάκη. Του Εμμανουήλ και της Κλειούς. […] Όλα αυτά τα χρόνια, 30 και βάλε…, έμαθα μέσα από ευκολίες, δυσκολίες, χαρές, απογοητεύσεις ότι ένα είναι σίγουρο: Η μουσική γιατρεύει την ψυχή… Ας ενώσουμε τη φωνή με το μέσα μας».

Η κάμερα της εκπομπής ακολουθεί τον Γιώργο Μαζωνάκη σε ρόλο αφηγητή, να μιλά για τις γειτονιές του Πειραιά που τον γαλούχησαν και τη σκηνή, όπου ερμήνευσε τις μεγάλες του επιτυχίες. «Από μικρό παιδί, ενώ ήμουν υπάκουος αποτελούσα μυστήριο για τους άλλους. Ήμουν στον δικό μου δρόμο ζωής. Τους άκουγα όλους χωρίς να αντιδρώ γιατί έβλεπα τι ήθελα να κάνω… Πού ήθελα να φτάσω. Και τώρα τους ακούω… Σέβομαι αυτά που μου λένε οι άλλοι, αλλά τώρα ξέρω πως όταν μιλάω εγώ, σημασία έχει να ακούω τη δική μου φωνή στα λόγια μου και όχι των άλλων», είχε δηλώσει από το 12ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας, του οποίου υπήρξε μαθητής.

Θα ακουστούν εμβληματικά τραγούδια που σφράγισαν την καριέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως τα «Ανήκω σε μένα», «Παιδί της νύχτας», «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», «Τόσα βράδια» και πολλά άλλα, σε ερμηνείες του που πλέον αποκτούν μια άλλη, ιστορική βαρύτητα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πίστευε βαθιά στον άνθρωπο και την αλληλεγγύη. Τα λόγια του στην αποφώνηση εκείνης της βραδιάς ακούγονται σήμερα πιο επίκαιρα και συγκινητικά από ποτέ: «Νιώθω την ανάγκη να πω και θέλω να ακουστεί ότι ο πολιτισμός περνάει δύσκολα – όπως περνάνε δύσκολα και πολλοί άλλοι συνάνθρωποί μας. Ας είμαστε κοντά όσο μπορεί ο καθένας στους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη».

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