ΕΣΗΕΑ κατά Λιόλιου για την «κλειστή» συνέντευξη Τύπου: «Ασυνήθιστη πρακτική, δημιουργεί ερωτηματικά ως προς την σκοπιμότητά της

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η ΕΣΗΕΑ εξέδωσε ανακοίνωση κατά της ΕΟΚ και του Βαγγέλη Λιόλιου, για την χθεσινή απόφασή του να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου με… επιλεγμένους από τον ίδιο, δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας αποφάσισε να καλέσει έξι συγκεκριμένους δημοσιογράφους σε συν. Τύπου για τα πεπραγμένα της θητείας του, αποκλείοντας άλλα ΜΜΕ, κάτι που έχει προκαλέσει εκνευρισμό και ανησυχία στον κλάδο.

«Κύριε Πρόεδρε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ πληροφορήθηκε ότι προτίθεστε να απευθυνθείτε στο φίλαθλο κοινό, μέσω του καναλιού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) στο YouTube, με προσκεκλημένους έξι διακεκριμένους συναδέλφους μας. Η ασυνήθιστη αυτή πρακτική έχει προκαλέσει ανησυχία σε συναδέλφους, που καλύπτουν το χώρο του μπάσκετ και δεν έχουν προσκληθεί, για αποκλεισμό τους. Δημιουργεί επίσης ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμότητά της» αναφέρει η ΕΣΗΕΑ στην ανακοίνωσή της και προσθέτει:

«Σας επισημαίνουμε ότι η επιλεκτική πρόσκληση σε συνέντευξη τύπου πλήττει το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση και σας καλούμε να απευθύνεστε ισότιμα σε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης».

Διαβάστε επίσης

Την Πέμπτη στην ΕΡΤ o Κυριάκος Μητσοτάκης – Θα δώσει και συνέντευξη

OPEN: Ο Νίκος Καρβέλας κάνει ποδαρικό στην αναθεωρημένη εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο – Τα πίσω, μπρος στον τίτλο

Eurovison 2027: Η διοργάνωση «μεγαλώνει» με την προσθήκη του Καναδά και την επιστροφή της Βόρειας Μακεδονίας