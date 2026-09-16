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16.09.2026 12:50

ΕΣΗΕΑ κατά Λιόλιου για την «κλειστή» συνέντευξη Τύπου: «Ασυνήθιστη πρακτική, δημιουργεί ερωτηματικά ως προς την σκοπιμότητά της

16.09.2026 12:50
liolios

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Η ΕΣΗΕΑ εξέδωσε ανακοίνωση κατά της ΕΟΚ και του Βαγγέλη Λιόλιου, για την χθεσινή απόφασή του να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου με… επιλεγμένους από τον ίδιο, δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας αποφάσισε να καλέσει έξι συγκεκριμένους δημοσιογράφους σε συν. Τύπου για τα πεπραγμένα της θητείας του, αποκλείοντας άλλα ΜΜΕ, κάτι που έχει προκαλέσει εκνευρισμό και ανησυχία στον κλάδο.

 «Κύριε Πρόεδρε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ πληροφορήθηκε ότι προτίθεστε να απευθυνθείτε  στο φίλαθλο κοινό, μέσω του καναλιού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) στο YouTube, με προσκεκλημένους έξι διακεκριμένους συναδέλφους μας. Η ασυνήθιστη αυτή πρακτική έχει προκαλέσει ανησυχία σε συναδέλφους, που καλύπτουν το χώρο του μπάσκετ και δεν έχουν προσκληθεί, για αποκλεισμό τους. Δημιουργεί επίσης ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμότητά της» αναφέρει η ΕΣΗΕΑ στην ανακοίνωσή της και προσθέτει: 

«Σας επισημαίνουμε ότι η επιλεκτική πρόσκληση σε συνέντευξη τύπου πλήττει το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση και σας καλούμε να απευθύνεστε ισότιμα σε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης».

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