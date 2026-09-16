OPEN: Ο Νίκος Καρβέλας κάνει ποδαρικό στην αναθεωρημένη εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο – Τα πίσω, μπρος στον τίτλο

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Διαφοροποιημένη σε σχέση με πέρσι επιστρέφει στο πρόγραμμα του Open η εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου.

Φέτος θα μεταδίδεται κάθε Πέμπτη- αντί σε καθημερινή βάση- μαζί του θα είναι οι Εύη Φραγκάκη και Αναστάσιος Ντούσκας, θα συμμετέχει ο Σταύρος Μπαλάσκας, έχοντας υποστεί ανασύνταξη λέξεων στον τίτλο της.

«Άνω Κάτω… Κοινωνία» θα εμφανίζεται στο μενού του OPEN- αντί του περσινού «Κοινωνία άνω κάτω»- και στην πρεμιέρα της Πέμπτης (23.00, 17/9) πρώτος καλεσμένος θα είναι ο Νίκος Καρβέλας για συνέντευξη «ανοιχτή».

Σταθμός και συντελεστές σημειώνουν πως «Η «Άνω Κάτω… Κοινωνία» δεν έρχεται απλώς για να παρουσιάσει την επικαιρότητα. Έρχεται για να την αναλύσει, να την αμφισβητήσει και να ανοίξει τη συζήτηση».

Επίσης, τονίζεται ότι, πρόσωπα της δημόσιας ζωής που δεν περιμένει κανείς να δει, παραχωρούν συνεντεύξεις που θα συζητηθούν.

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