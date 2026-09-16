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16.09.2026 12:14

Σέρρες: Εφιάλτης για ηλικιωμένο ζευγάρι – Ληστές με κατσαβίδι «μπούκαραν» στο σπίτι τους, τραυματίστηκε ο 79χρονος

16.09.2026 12:14
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credit: pixabay

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Στιγμές τρόμου έζησε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι σε χωριό του Δήμου Βισαλτίας Σερρών, όταν τρεις άγνωστοι εισέβαλαν στη μονοκατοικία όπου διαμένουν και τους λήστεψαν.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την Αστυνομία, συνέβη χθες, στις 2.30 τα ξημερώματα, την ώρα που το αντρόγυνο κοιμόταν. Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, οι δράστες φαίνεται πως παραβίασαν μπαλκονόπορτα εξασφαλίζοντας είσοδο στο σπίτι.

Αναζητώντας χρήματα και αντικείμενα αξίας, οι άγνωστοι απείλησαν με κατσαβίδι τον 79χρονο άντρα και την 78χρονη σύζυγό του, ασκώντας σωματική βία στον πρώτο.

Αφού έψαξαν το σπίτι άρπαξαν 500 ευρώ κι ένα χρυσό κόσμημα και διέφυγαν.

Κατά την επίθεση που δέχθηκε, ο 79χρονος υπέστη τραύμα και κλήθηκε σταθμός του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών βρίσκονται σε εξέλιξη.

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