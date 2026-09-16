«Εμφύλιος» στην… πολύ δεξιά πολυκατοικία: Η Λατινοπούλου χαρακτήρισε «δεύτερο Πίνατ» τον Βελόπουλο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε… κανονικό εμφύλιο στην «μπλε» πολυκατοικία εξελίσσεται η σύγκρουση της προέδρου της Φωνής Λογικής με τη ΝΔ και – κυρίως – με την Ελληνική Λύση, τα δύο ελληνικά κόμματα που ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, δεν εφείσθη χαρακτηρισμών για τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον οποίο και περιέγραψε ως «συνεταιράκι του Κυριάκου Μητσοτάκη», λέγοντας ότι «είναι ο δεύτερος “Πίνατ”» και ότι «στα δύσκολα πάντα βάζει πλάτη». Μάλιστα, σε ερώτηση για πιθανή συνεργασία ΝΔ και Ελληνικής Λύσης, απάντησε πως «το θέλουν και οι δύο», ενώ χαρακτήρισε «σοσιαλιστική» την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όσον αφορά, δε, στην άρση της ασυλίας της μετά τις καταγγελίες για πλαστές υπογραφές απάντησε πως «δεν υπάρχει θέμα» και πως «κάποιοι πικραμένοι που ζητούσαν έμμισθη θέση ισχυρίζονται ότι δεν έβαλαν υπογραφή».

Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την άρση της ασυλίας της ευρωβουλευτού, μετά την προηγούμενη εξέταση της υπόθεσης από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI). Το αίτημα είχε φτάσει στο Στρασβούργο από τις ελληνικές δικαστικές αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας που αφορά τις καταγγελίες για τις υπογραφές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ίδρυση της «Φωνής Λογικής».

Το κρίσιμο είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαπίστωσε ενδείξεις πολιτικής δίωξης – το λεγόμενο fumus persecutionis – που θα δικαιολογούσαν τη διατήρηση της ασυλίας της. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ευρωβουλευτές αποφάνθηκαν για την ουσία των καταγγελιών, αλλά ότι έκριναν πως δεν συντρέχει λόγος η ευρωβουλευτική ασυλία να εμποδίσει την ελληνική δικαστική διαδικασία.

Το θέμα είναι τουλάχιστον δύσκολο: η νομοθεσία προβλέπει ότι για την ίδρυση πολιτικού κόμματος η σχετική ιδρυτική δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον 200 υπογραφές πολιτών με δικαίωμα ψήφου. Η δικογραφία αφορά ακριβώς καταγγελίες ότι μέρος των υπογραφών που κατατέθηκαν για τη «Φωνή Λογικής» ήταν εικονικές ή πλαστές. Αν η έρευνα επιβεβαιώσει ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστές ή εικονικές υπογραφές, θα πρέπει στη συνέχεια να προσδιοριστεί ποιος τις συγκέντρωσε, ποιος γνώριζε την προέλευσή τους και ποιος είχε την ευθύνη για την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης.

Σημειώνεται, δε, ότι τον Νοέμβριο του 2025 είχε επιβεβαιωθεί στη Βουλή η ύπαρξη δικογραφίας σχετικά με την καταγγελλόμενη πλαστογράφηση των υπογραφών, ενώ είχε διευκρινιστεί ότι ο έλεγχος της γνησιότητάς τους μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από σχετική καταγγελία από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Διαβάστε επίσης

Πλεύρης για γιατρούς Μαζωνάκη: «Είναι παράλογο να ρωτήσεις “τι έγινε;” έναν άνθρωπο που γνώριζες;»

«Ενεργειακή καταιγίδα»: Σχεδόν 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, σύσκεψη το απόγευμα στο Μαξίμου, 200 εκατ. ρίχνει η κυβέρνηση για επιδοτήσεις

ΕΛΑΣ: Γιατί κλιμακώνει τα αντιπολιτευτικά πυρά για επίδομα ανεργίας και Μαρινάκη – «Σηκώνει» και το θέμα των ελέγχων στην υγεία