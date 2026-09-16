Δήμητρα Νικητέα: «Γι’ αρχή να μην είμαστε όλοι γιατροί» – Η κατεδάφιση της… κβαντικής ιατρικής και του κόκκινου παντελονιού όπως δεν την περιμένεις

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Άγριο, ευρηματικό και ευθύβολο τρολάρισμα – διότι έτσι απαιτεί η κωμωδία – κάνει σε ένα ακόμα απολαυστικό video η stand up κωμικός Δήμητρα Νικητέα, με αφορμή τα όσα αποκαλύπτονται για το ζευγάρι του μοιραίου «ιατρείου» στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μερικές φορές τα σχόλια είναι περιττά.

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