Δήμητρα Νικητέα: «Γι’ αρχή να μην είμαστε όλοι γιατροί» – Η κατεδάφιση της… κβαντικής ιατρικής και του κόκκινου παντελονιού όπως δεν την περιμένεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Άγριο, ευρηματικό και ευθύβολο τρολάρισμα – διότι έτσι απαιτεί η κωμωδία – κάνει σε ένα ακόμα απολαυστικό video η stand up κωμικός Δήμητρα Νικητέα, με αφορμή τα όσα αποκαλύπτονται για το ζευγάρι του μοιραίου «ιατρείου» στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Μερικές φορές τα σχόλια είναι περιττά.
Διαβάστε επίσης:
«Alone at Dawn»: Στις αίθουσες τα Χριστούγεννα του 2027 η νέα ταινία του Ron Howard
«Μήδεια»: Προστίθεται νέα και τελευταία παράσταση λόγω πρωτοφανούς ζήτησης
«Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» της Φωτεινής Αθερίδου για 2η χρονιά στο Θέατρο Ιλίσια – Βολανάκης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.