Επέστρεψε στα υπουργικά έδρανα ο Γιώργος Μυλωνάκης – Το «σιδερένιος» του Μητσοτάκη

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Στα υπουργικά έδρανα της Βουλής επέστρεψε την Τετάρτη ο Γιώργος Μυλωνάκης, έπειτα από τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του και την πολύμηνη διαδικασία αποκατάστασης.
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ συνόδευσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το Μέγαρο Μαξίμου στη Βουλή, όπου διεξάγεται η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, και κάθισε ξανά στα υπουργικά έδρανα.
Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη. Στην αρχή της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός στράφηκε προς το μέρος του και τον καλωσόρισε λέγοντας: «Καλώς ήρθες, Γιώργο. Σιδερένιος. Όλοι χαιρόμαστε που σε έχουμε μαζί μας».
Νωρίτερα, τον Γιώργο Μυλωνάκη είχε καλωσορίσει από το βήμα της Ολομέλειας και ο Μάκης Βορίδης.
Ο υφυπουργός είχε υποστεί ρήξη ανευρύσματος τον περασμένο Απρίλιο, ακολουθώντας στη συνέχεια μακρά περίοδο νοσηλείας και αποκατάστασης.
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