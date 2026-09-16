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16.09.2026 09:36

Πακέτο ΔΕΘ: Συνεχίζονται οι γκρίνιες από τους… συνήθεις ύποπτους

16.09.2026 09:36
maximou_sinefa

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Στα χέρια του Μαξίμου βρίσκονται οι πρώτες μετρήσεις – οι λεγόμενες «μυστικές» – μετά την ανακοίνωση των μέτρων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα νέα δεν είναι και πολύ θετικά.

Η στήλη μαθαίνει ότι στα κυλιόμενα γκάλοπ φαίνεται ότι τα μέτρα δεν κάνουν «γκελ» σε δύο κρίσιμες ομάδες ψηφοφόρων: τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, ιδίως, δε, τις μικρομεσαίες. Και οι δύο θεωρούν ότι τα όσα εξήγγειλε ο πρωθυπουργός δεν είναι αρκετά και δεν τους καλύπτουν.

Τα ευρήματα προκαλούν μεγάλο «πονοκέφαλο» στην κυβέρνηση, καθώς υποτίθεται ότι στο επίκεντρο των εξαγγελιών θα βρίσκονταν ακριβώς αυτές οι επαγγελματικές ομάδες – οι οποίες το ’19 και το ’23 είχε ψηφίσει μαζικά ΝΔ, αλλά τώρα μοιάζουν να έχουν αποστασιοποιηθεί από το κυβερνών κόμμα.

Οι πληροφορίες λένε ότι στο Μαξίμου επικρατούν δύο σχολές σκέψης για το θέμα: η μία λέει ότι θα πρέπει να βρεθούν κι άλλα μέτρα, ή να βελτιωθούν τα εξαγγελθέντα, προκειμένου να… γλυκαθούν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι επιχειρηματίες, ενώ η άλλη υποστηρίζει ότι το κλίμα θα αλλάξει άμα τη εφαρμογή των εξαγγελθέντων – που είναι και η κυρίαρχη. Για να δούμε…

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