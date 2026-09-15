Αιχμή Διαμαντοπούλου για το τηλεοπτικό σόου με τον Κασιδιάρη

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Η σπουδή τηλεοπτικών καναλιών να μεταδώσουν απ’ ευθείας τη στιγμή της εξόδου του Κασιδιάρη από τις φυλακές προκάλεσε τεράστια ερωτήματα και απορίες. Και απολύτως λογικά μάλιστα ερωτήματα και απορίες.
Η Άννα Διαμαντοπούλου το επισημαίνει και μάλιστα με αιχμηρό τρόπο σε ανάρτησή της. Η αποφυλάκιση, λέει είναι είδηση, αλλά η μετατροπή της σε τηλεοπτικό γεγονός είναι επιλογή.
Η τηλεόραση είναι αλήθεια ότι μας έχει απογοητεύσει αμέτρητες φορές σε τέτοια μείζονα θέματα που αφορούν και στην ποιότητα της δημοκρατίας. Αλλά κάπου γίνεται εξοργιστικό το φαινόμενο.
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