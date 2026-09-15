Αιχμή Διαμαντοπούλου για το τηλεοπτικό σόου με τον Κασιδιάρη

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Η σπουδή τηλεοπτικών καναλιών να μεταδώσουν απ’ ευθείας τη στιγμή της εξόδου του Κασιδιάρη από τις φυλακές προκάλεσε τεράστια ερωτήματα και απορίες. Και απολύτως λογικά μάλιστα ερωτήματα και απορίες.

Η Άννα Διαμαντοπούλου το επισημαίνει και μάλιστα με αιχμηρό τρόπο σε ανάρτησή της. Η αποφυλάκιση, λέει είναι είδηση, αλλά η μετατροπή της σε τηλεοπτικό γεγονός είναι επιλογή.

Η τηλεόραση είναι αλήθεια ότι μας έχει απογοητεύσει αμέτρητες φορές σε τέτοια μείζονα θέματα που αφορούν και στην ποιότητα της δημοκρατίας. Αλλά κάπου γίνεται εξοργιστικό το φαινόμενο.

Σήμερα, Διεθνής Ημέρα της Δημοκρατίας, αναρωτιέμαι τι ακριβώς εξυπηρετεί η απευθείας τηλεοπτική μετάδοση της εξόδου από τη φυλακή ενός ανθρώπου που καταδικάστηκε για εγκλήματα εναντίον της Δημοκρατίας.



Η αποφυλάκισή του είναι είδηση. Η μετατροπή της σε τηλεοπτικό γεγονός είναι… September 15, 2026

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