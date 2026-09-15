Reuters: Φόβοι για χάος στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ επιχειρεί να γείρει την πλάστιγγα υπέρ των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές

Takeaways by to pontiki AI Εκλογικοί αξιωματούχοι σε ολόκληρες τις ΗΠΑ προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο ομοσπονδιακών παρεμβάσεων στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές, φοβούμενοι πιθανή χρήση της κρατικής ισχύος για άσκηση πίεσης στη διαδικασία.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων, απειλών βίας και προσπαθειών κατάσχεσης εκλογικού υλικού, ενώ ενισχύουν τη νομική τους θωράκιση μέσω εκπαιδεύσεων και πρόσληψης ιδιωτών δικηγόρων.

Η ανησυχία πηγάζει από τη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ και τις ενέργειες της κυβέρνησής του, οι οποίες περιλαμβάνουν αμφισβητήσεις της εκλογικής αξιοπιστίας και έρευνες σε τοπικά εκλογικά γραφεία.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Λευκού Οίκου ότι οι δράσεις αυτές διασφαλίζουν τη νομιμότητα, οι τοπικοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποτελεί πλέον την κύρια απειλή για την εκλογική διαδικασία.

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Δύο μήνες πριν οι Αμερικανοί ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν τις ισορροπίες ισχύος στην Ουάσιγκτον, αξιωματούχοι σε τοπικό και πολιτειακό επίπεδο σε όλη τη χώρα προετοιμάζονται για ένα σενάριο κρίσης που κάποτε φάνταζε αδιανόητο:

Τι θα συνέβαινε αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιχειρούσε να χρησιμοποιήσει την ισχύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για να γείρει την πλάστιγγα της ψηφοφορίας υπέρ του;

Στην Καλιφόρνια, οι αρμόδιοι αξιωματούχοι έχουν εξετάσει υποθετικά σενάρια για το τι θα συνέβαινε αν ο Ντόναλντ Τραμπ έστελνε ομοσπονδιακούς πράκτορες στα εκλογικά κέντρα, προκαλώντας εκφοβισμό στους ψηφοφόρους και περιορίζοντας τη συμμετοχή, γράφει το Reuters σε ανάλυσή του για τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και τις πρακτικές Τραμπ.

Ahead of the November midterm elections, officials across the United States are preparing for legal battles over everything from ballot seizures to voter-fraud investigations https://t.co/dh3YcK9MRJ pic.twitter.com/AehxEA7ucn — Reuters (@Reuters) September 15, 2026

Στο Μίσιγκαν πολιτειακοί αξιωματούχοι συμβουλεύουν τους τοπικούς υπαλλήλους που διαχειρίζονται τις εκλογές σχετικά με το πώς να αντιδράσουν εάν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ζητήσει πρόσβαση στα μηχανήματα ψηφοφορίας.

Παράλληλα, σε ολόκληρη τη χώρα, οι υπεύθυνοι διεξαγωγής των εκλογών προετοιμάζονται για νομικές διαμάχες που αφορούν τα πάντα, από την κατάσχεση ψηφοδελτίων έως τις έρευνες για εκλογική νοθεία.

Το πρακτορείο Reuters πήρε συνεντεύξεις από περισσότερους από 50 πολιτειακούς και τοπικούς αξιωματούχους εκλογών και από τα δύο κόμματα, συμπεριλαμβανομένων δώδεκα υπουργών Εσωτερικών των πολιτειών (secretaries of state), οι οποίοι είναι οι ανώτατοι αξιωματούχοι για θέματα εκλογών στις πολιτείες τους. Σχεδόν όλοι δήλωσαν ότι υιοθετούν νέες στρατηγικές για να προετοιμαστούν απέναντι σε πολιτικές παρεμβάσεις, τη διασπορά παραπληροφόρησης, τις κυβερνοεπιθέσεις, ακόμη και τις απειλές βίας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Οι προσπάθειές τους καλύπτουν περιοχές κάθε μεγέθους, τόσο εκείνες που ελέγχονται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ όσο και εκείνες που ελέγχονται από το αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα.

Οι προετοιμασίες αυτές αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ των πολιτειακών και τοπικών αξιωματούχων ότι η μεγαλύτερη απειλή για τις εκλογές του Νοεμβρίου ενδέχεται να μην προέρχεται από ξένες παρεμβάσεις ή τεχνικές αστοχίες, αλλά από την ίδια την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς ο πρόεδρος επιδιώκει να διευρύνει τον ρόλο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις εκλογές — έναν τομέα που παραδοσιακά τελούσε υπό την εποπτεία των πολιτειών και των τοπικών αρχών.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις ανησυχίες ότι οι ενέργειες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα μπορούσαν να διαταράξουν τις ενδιάμεσες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει την εκλογική νομοθεσία και διασφαλίζει την εμπιστοσύνη στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για αυτό που χαρακτήρισε ως εκτεταμένη συμμετοχή μη πολιτών στην ψηφοφορία, παρά τα ελάχιστα στοιχεία που τεκμηριώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Έρευνα του Reuters που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο, καθώς και ανεξάρτητες μελέ Ωστόσο, ο Τραμπ έχει προτρέψει τους Ρεπουμπλικάνους να «εθνικοποιήσουν» την ψηφοφορία σε τουλάχιστον 15 μέρη, έχει δώσει εντολή στις ομοσπονδιακές αρχές να διεκδικήσουν ισχυρισμούς για απάτη μέσω ψηφοφόρων που έχουν καταρριφθεί και έχει επιδιώξει να περιορίσει την επιστολική ψήφο. Η κυβέρνησή του έχει επίσης ξεκινήσει έρευνες σε εκλογικούς αξιωματούχους και γραφεία στο Ουισκόνσιν, την Τζόρτζια και αλλού.

Η προσπάθειά του να ανασχεδιάσει τους χάρτες του Κογκρέσου πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές πυροδότησε μια πανεθνική μάχη ανακατανομής των περιφερειών που αναμένεται να δώσει στους Ρεπουμπλικάνους καθαρό πλεονέκτημα στις εκλογές της Βουλής. Έχει μηνύσει πολιτείες που αρνήθηκαν να παράσχουν σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες εμπιστευτικά δεδομένα ψηφοφόρων, συμπεριλαμβανομένων ημερομηνιών γέννησης, αριθμών άδειας οδήγησης και μερικών αριθμών κοινωνικής ασφάλισης, και έχει καταργήσει προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν κυβερνοεπιθέσεις και ξένες παρεμβάσεις. Στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις ενδιάμεσες εκλογές στο Ντάλας την περασμένη εβδομάδα, προέτρεψε τους υποστηρικτές του να «κλέψουν απίστευτα» και να ψηφίσουν είτε είναι «εγγεγραμμένοι είτε όχι» στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Οι εκλογικοί αξιωματούχοι ανησυχούν για τον ρόλο που πρόκειται να διαδραματίσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση», δήλωσε ο Μπιλ Γκέιτς, Ρεπουμπλικάνος δικηγόρος και πρώην αξιωματούχος στην κομητεία Μαρικόπα της Αριζόνα, ο οποίος τώρα συμβουλεύει και εκπαιδεύει εκλογικούς αξιωματούχους σε όλη τη χώρα. Η ατμόσφαιρα, είπε, είναι «ανησυχία» και όχι η στενή συνεργασία που κάποτε χαρακτήριζε τους εκλογικούς κύκλους.

Περισσότεροι από δώδεκα τοπικοί και πολιτειακοί εκλογικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι προσλαμβάνουν εξωτερικούς δικηγόρους ή αναζητούν νομική εκπαίδευση για τους ίδιους και το προσωπικό τους, ώστε να προετοιμαστούν για πιθανά αιτήματα της διοίκησης για πρόσβαση σε ευαίσθητα αρχεία ψηφοφορίας ή εκλογικό εξοπλισμό.

Σχεδόν διπλάσιος αριθμός αξιωματούχων δήλωσε ότι εντείνει τις δράσεις ενημέρωσης του κοινού και τις εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των ψευδών ισχυρισμών του Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών συμμάχων του ότι τα μηχανήματα ψηφοφορίας είναι αναξιόπιστα και ότι η ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου είναι εκ φύσεως διαβρωμένη από τη διαφθορά.

Οι περισσότεροι δήλωσαν επίσης ότι καταβάλλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για να καλύψουν τα κενά που προκλήθηκαν από τις περικοπές της κυβέρνησης Τραμπ σε προγράμματα προστασίας των εκλογών από κυβερνοεπιθέσεις και απειλές κατά της φυσικής ασφάλειας. Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνεται η θωράκιση των εκλογικών γραφείων με συστήματα καμερών και αλεξίσφαιρα τζάμια – μια τάση που ξεκίνησε αφότου ο Τραμπ αμφισβήτησε την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020, πυροδοτώντας κύματα βίαιων απειλών από υποστηρικτές του κατά των υπαλλήλων που διαχειρίζονταν τη διαδικασία.

Η ρητορική της κυβέρνησης σχετικά με τις εκλογές ενδέχεται να αποδειχθεί κενή απειλή, δήλωσε ο Ντέιβιντ Μπέκερ, πρώην νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σε θέματα εκλογικών δικαιωμάτων, ο οποίος σήμερα διευθύνει το Κέντρο Εκλογικής Καινοτομίας και Έρευνας (Center for Election Innovation and Research), έναν οργανισμό που εργάζεται για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις εκλογικές διαδικασίες. Τα δικαστήρια έχουν επανειλημμένα απορρίψει τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αλλάξει τους κανόνες για την επιστολική ψήφο και να αποκτήσει πρόσβαση σε εμπιστευτικά μητρώα ψηφοφόρων από πολιτείες που αρνήθηκαν να ικανοποιήσουν τα αιτήματά της. Άλλες ενέργειες, όπως η αποστολή ένοπλων πρακτόρων στα εκλογικά κέντρα, πιθανότατα θα ήταν παράνομες και θα ενείχαν τον κίνδυνο πολιτικών αντιδράσεων, πρόσθεσε ο Μπέκερ.

Ωστόσο, δεδομένου ότι ο έλεγχος του Κογκρέσου ενδέχεται να κριθεί από ελάχιστες εκλογικές αναμετρήσεις, πολλοί εκλογικοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι δεν μπορούν να θεωρήσουν δεδομένο πως οι δικλείδες ασφαλείας θα αντέξουν. Διακυβεύονται πολλά: Μια ήττα των Ρεπουμπλικανών στο ένα ή και στα δύο σώματα του Κογκρέσου θα έθετε τέλος στον απόλυτο έλεγχο της εξουσίας (νομοθετικής και εκτελεστικής) που επέτρεψε την προώθηση μεγάλου μέρους της ατζέντας του Τραμπ, ανοίγοντας τον δρόμο για έντονο κοινοβουλευτικό έλεγχο από τους Δημοκρατικούς και δημιουργώντας νέα εμπόδια στις νομοθετικές και δικαστικές προτεραιότητές του.

Κλήσεις σε δικαστήριο, εντάλματα και ιδιώτες δικηγόροι

Οι εκλογικοί αξιωματούχοι προετοιμάζονται για διάφορα σενάρια, ιδίως σε πολιτείες-πεδία μάχης και σε προπύργια των Δημοκρατικών που έχουν μπει στο στόχαστρο των ψευδών ισχυρισμών του Τραμπ περί εκλογικής νοθείας. Οποιοδήποτε αμφισβητούμενο αποτέλεσμα, όπως επισημαίνουν, θα μπορούσε να πυροδοτήσει ομοσπονδιακές έρευνες, δικαστικές διαμάχες, ακόμη και κοινωνικές αναταραχές.

Η κομητεία προετοιμάζεται επίσης για πιθανές διαδηλώσεις σχετικά με αμφισβητούμενα αποτελέσματα.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η έφοδος του FBI τον Ιανουάριο στις υπηρεσίες διεξαγωγής εκλογών της κομητείας Φούλτον (Fulton County) στη Τζόρτζια λειτούργησε ως καμπανάκι κινδύνου, πείθοντάς τον ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να επιχειρήσει να παρέμβει.

Η Ντάνα Μπάρετ, μέλος του συμβουλίου της κομητείας Φούλτον, δήλωσε στο Reuters ότι η έφοδος αποκάλυψε ένα τρωτό σημείο που ελάχιστες τοπικές αρχές είχαν προβλέψει. Αφού ομοσπονδιακοί πράκτορες κατέσχεσαν περίπου 650 κιβώτια με αρχεία των εκλογών του 2020 στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες περί εκλογικής νοθείας —οι οποίες είχαν προηγουμένως απορριφθεί από δικαστήρια και ελέγχους— η κομητεία έσπευσε να προσλάβει εξωτερικούς νομικούς συμβούλους και προσέφυγε στη δικαιοσύνη για την ανάκτηση των αρχείων. «Το μόνο που θα ήταν καλό, θα ήταν να είχαμε ήδη εξασφαλίσει τη συνεργασία αυτών των ανθρώπων», δήλωσε η Μπάρετ, η οποία ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα. «Αλλά πώς θα μπορούσε να το γνωρίζει κανείς;»

Η κομητεία —η πολυπληθέστερη της Τζόρτζια και προπύργιο των Δημοκρατικών— έχασε τη δικαστική διαμάχη τον Μάιο, όταν ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε ότι οι εισαγγελικές αρχές μπορούσαν να διατηρήσουν τα αρχεία όσο συνεχιζόταν η έρευνα.

Παρόμοιες πιέσεις αντιμετωπίζει και το Ουισκόνσιν. Τον Μάιο, πράκτορες του FBI επιχείρησαν να ανακρίνουν τουλάχιστον οκτώ νυν και πρώην υπαλλήλους της πόλης και της κομητείας του Μιλγουόκι σχετικά με τις εκλογές του 2020. Η ήττα του Τραμπ στην πολιτεία είχε ωθήσει τον ίδιο και τους συμμάχους του να στραφούν δικαστικά κατά των δύο μεγαλύτερων κομητειών της πολιτείας που πρόσκεινται στους Δημοκρατικούς —του Μιλγουόκι και του Ντέιν— ασκώντας αγωγές για εκλογική νοθεία, οι οποίες όμως δεν τελεσφόρησαν. Σχεδόν αμέσως μετά τις επισκέψεις του FBI —ορισμένες εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των εμπλεκομένων— οι αρχές της πόλης και της κομητείας του Μιλγουόκι κινήθηκαν για να εξασφαλίσουν νομική εκπροσώπηση.

Το FBI αρνήθηκε να σχολιάσει τις ενέργειές του που σχετίζονται με τις εκλογές.

Η κομητεία του Μιλγουόκι ανέθεσε την υπόθεση στο Democracy Defenders Fund, μια μη κερδοσκοπική νομική οργάνωση που έχει αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση Τραμπ στην κομητεία Φούλτον και σε διάφορες άλλες περιοχές. Παράλληλα, η πόλη προσέλαβε δύο γραφεία, το Washington Litigation Group και το Public Rights Project, για την εκπροσώπηση νυν και πρώην υπαλλήλων της.

Νομικές οργανώσεις παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους στην πόλη και την κομητεία του Μιλγουόκι, καθώς και σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, το Νέο Μεξικό και η Πενσυλβάνια. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένης της κομητείας Φούλτον, οι εκλογικές υπηρεσίες και μεμονωμένα στελέχη έχουν προσλάβει ιδιώτες δικηγόρους με δικά τους έξοδα.

Στο Μίσιγκαν, μια πολιτεία-κλειδί στη μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας των ΗΠΑ, το γραφείο της Δημοκρατικής Γραμματέα της Πολιτείας έχει ζητήσει τη συμβουλή ιδιωτών δικηγόρων σχετικά με την υπεράσπιση τοπικών αξιωματούχων εκλογών απέναντι σε ενδεχόμενο ομοσπονδιακό έλεγχο. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει απειλήσει να διενεργήσει έρευνα σε τουλάχιστον μία κομητεία της πολιτείας που διοικείται από Δημοκρατικούς, με αφορμή καταγγελίες για νοθεία στις εκλογές του 2024, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία που να αποδεικνύουν σημαντικές παρατυπίες.

«Είμαστε προετοιμασμένοι», δήλωσε στο Reuters ο Aghogho Edevbie, αναπληρωτής Γραμματέας της Πολιτείας του Μίσιγκαν. Ανέφερε ότι το γραφείο του έχει καθοδηγήσει τους τοπικούς αξιωματούχους εκλογών σχετικά με το πώς να αντιδράσουν εάν οι ομοσπονδιακές αρχές ζητήσουν πρόσβαση σε εκλογικά αρχεία ή εξοπλισμό. «Έχουμε στη διάθεσή μας νομικούς συμβούλους για κάθε τοπικό αξιωματούχο εκλογών που ενδέχεται να τους χρειαστεί».

Ορισμένοι ζητούν εκπαίδευση σχετικά με την πιθανή εξέλιξη μιας ομοσπονδιακής έρευνας.

Τον Μάρτιο, περίπου είκοσι τέσσερις αξιωματούχοι εκλογών και τοπικοί δικηγόροι συγκεντρώθηκαν σε ξενοδοχείο του Μαϊάμι Μπιτς για εκπαίδευση από δύο πρώην ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης – το ένα διορισμένο επί Ρεπουμπλικανικής κυβέρνησης και το άλλο επί Δημοκρατικής. Η εκπαίδευση αφορούσε τις διαδικασίες των ομοσπονδιακών ερευνών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου διάκρισης μεταξύ διαφορετικών τύπων ενταλμάτων έρευνας και κλήσεων για κατάθεση ή προσκόμιση εγγράφων (subpoenas), καθώς και του τρόπου αμφισβήτησής τους στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με έξι συμμετέχοντες, εξέτασαν ένα επεξεργασμένο αντίγραφο του εντάλματος έρευνας που χρησιμοποιήθηκε κατά την επιχείρηση της κυβέρνησης Τραμπ τον Ιανουάριο στην κομητεία Φούλτον, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τι θα μπορούσαν να κατασχέσουν οι πράκτορες και πώς θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν τις ενέργειές τους.

«Οι περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε καν εξοικειωμένοι με αυτά τα ζητήματα», δήλωσε η Chris Walker, γραμματέας της κομητείας Τζάκσον στο Όρεγκον – μια περιοχή 220.000 κατοίκων που ψήφισε τον Δημοκρατικό Μπαράκ Ομπάμα το 2008, αλλά στήριξε τον Τραμπ στις τρεις τελευταίες προεδρικές εκλογές. Μια ομοσπονδιακή επιχείρηση έρευνας, όπως αυτή στη Τζόρτζια, θα αποτελούσε «εφιαλτικό σενάριο», είπε η ίδια μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

Η Natalie Adona, υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εκλογών στην κομητεία Μάριν της Καλιφόρνια —μια περιοχή με ισχυρή παρουσία Δημοκρατικών βόρεια του Σαν Φρανσίσκο— δήλωσε ότι η κατάσχεση 650.000 ψηφοδελτίων από έναν ακροδεξιό σερίφη της Καλιφόρνια που υποστηρίζει τον Τραμπ, νωρίτερα φέτος, την έπεισε να προετοιμαστεί για το χειρότερο Το γραφείο της Adona φιλοξένησε εκπαίδευση σχετικά με τα εντάλματα έρευνας, τις κλήσεις για κατάθεση και τις ανακρίσεις από ομοσπονδιακούς πράκτορες. Η ίδια και η ομάδα της συμμετείχαν επίσης σε άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης εμφάνισης πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) των ΗΠΑ σε εκλογικά τμήματα. «Απλώς προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου», δήλωσε η Adona, η οποία δεν είναι εγγεγραμμένη σε κανένα πολιτικό κόμμα.

Τον Μάιο, ο Τραμπ αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο αποστολής πρακτόρων της ICE ή του στρατού σε εκλογικά τμήματα. Μια τέτοια κίνηση πιθανότατα θα προκαλούσε νομικές αμφισβητήσεις βάσει ομοσπονδιακού νόμου που απαγορεύει γενικά την ανάπτυξη ένοπλων ομοσπονδιακών δυνάμεων σε χώρους διεξαγωγής εκλογών. Κατά την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού του τον Μάρτιο, ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Markwayne Mullin απέρριψε τις ανησυχίες ότι οι πράκτορες μετανάστευσης θα μπορούσαν να εκφοβίσουν πολιτογραφημένους πολίτες και άλλους νόμιμους ψηφοφόρους.

«Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν παράτυποι μετανάστες στο εκλογικό τμήμα», είπε, προσθέτοντας ότι τυχόν αξιωματούχοι που θα στέλνονταν στα εκλογικά τμήματα θα βρίσκονταν εκεί για την αντιμετώπιση πιθανών απειλών και «όχι για εκφοβισμό».

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ανέφερε ότι «η ICE δεν σχεδιάζει επιχειρήσεις με στόχο εκλογικά τμήματα», σημειώνοντας ωστόσο ότι η υπηρεσία θα μπορούσε να προχωρήσει σε συλλήψεις σε εκλογικά τμήματα εάν προέκυπτε άμεση απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Τη Δευτέρα, το Ανώτατο Δικαστήριο εμπόδισε την εφαρμογή του σχεδίου του Trump για την ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου. Ωστόσο, η νομική διαμάχη ανάγκασε τους υπεύθυνους των εκλογών να προετοιμαστούν για αναταράξεις που θα μπορούσαν να είχαν επηρεάσει εκατομμύρια ψηφοφόρους.

Ο Tραμπ και οι σύμμαχοί του έχουν αφιερώσει χρόνια παρουσιάζοντας την ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου ως ευάλωτη σε απάτες, παρά την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων για εκτεταμένη κατάχρηση. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει ψηφίσει μέσω ταχυδρομείου σε πρόσφατες εκλογές στην πολιτεία διαμονής του, τη Φλόριντα.

Βάσει του σχεδίου, οι πολιτείες θα ήταν υποχρεωμένες να παρέχουν στην Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USPS) λίστες με τους παραλήπτες ψηφοδελτίων ταχυδρομικής ψήφου και να χρησιμοποιούν φακέλους ψηφοδελτίων εγκεκριμένους από την USPS, επιτρέποντας έτσι στην Ταχυδρομική Υπηρεσία να απορρίπτει ψηφοδέλτια που δεν πληρούσαν τις νέες προδιαγραφές. Πριν το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει το σχέδιο, ένας πληροφοριοδότης εντός της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας προειδοποίησε το Κογκρέσο ότι η διαδικασία θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσφαλμένη καθυστέρηση ή απόρριψη χιλιάδων νόμιμων ψηφοδελτίων.

Η USPS δήλωσε ότι θα συμμορφωθεί με τις δικαστικές αποφάσεις σχετικά με το εν λόγω σχέδιο.

Στη Φιλαδέλφεια, οι αρμόδιοι αξιωματούχοι είχαν καταρτίσει εναλλακτικά σχέδια δράσης για την περίπτωση που το σχέδιο προχωρούσε, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας περιφερειακών εκλογικών γραφείων όπου οι ψηφοφόροι θα μπορούσαν να παραλαμβάνουν τα ψηφοδέλτια, δήλωσε ο Seth Bluestein, Ρεπουμπλικανός μέλος της Εκλογικής Επιτροπής της Φιλαδέλφειας. «Συνεργαστήκαμε με τον νομικό σύμβουλο της πόλης για να έχουμε έτοιμο ένα σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης».

Panic button και… πιστόλι

Οι υπεύθυνοι διεξαγωγής των εκλογών αναφέρουν ότι οι επί χρόνια αβάσιμοι ισχυρισμοί περί εκλογικής νοθείας έχουν αυξήσει τον κίνδυνο παρενόχλησης και βίας, προκαλώντας ένα κύμα αναβαθμίσεων στα μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Derek Bowens είναι διευθυντής εκλογών στην κομητεία Durham της Βόρειας Καρολίνας, μιας περιοχής με ισχυρή παρουσία των Δημοκρατικών, σε μια πολιτεία όπου διεξάγεται μια κρίσιμη αναμέτρηση για τη Γερουσία των ΗΠΑ. Ο ίδιος δήλωσε ότι προμηθεύεται το πρώτο του πυροβόλο όπλο για να προστατεύσει τον εαυτό του και την οικογένειά του.

«Η οπτική μου έχει αλλάξει», δήλωσε ο Bowens, ο οποίος διορίστηκε σε αυτή τη θέση –που δεν συνδέεται με κομματικές παρατάξεις– το 2017. «Πλέον προσέχω πολύ το περιβάλλον γύρω μου. Συνήθως επιστρέφω στο σπίτι αμέσως μετά τη δουλειά. Δεν περνώ πολύ χρόνο εκτός σπιτιού».

Από τη στιγμή που το γραφείο του μεταφέρθηκε σε νέο κτίριο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024, έχουν εγκατασταθεί θωρακισμένες πόρτες, αλεξίσφαιρα τζάμια, κουμπιά κινδύνου και ένοπλοι φρουροί. Το τμήμα διαλογής αλληλογραφίας διαθέτει ειδικό σύστημα εξαερισμού για την απομάκρυνση επικίνδυνων αναθυμιάσεων από ύποπτα δέματα. Επίσης, είναι εφοδιασμένο με Narcan, ένα ρινικό σπρέι που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της υπερβολικής δόσης οπιοειδών, σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης σε μολυσμένη αλληλογραφία.

Ο επικεφαλής συντονιστής εκλογών σε καθένα από τα 68 εκλογικά τμήματα της κομητείας Durham θα φέρει ειδική κάρτα διαπίστευσης με ενσωματωμένο σύστημα εντοπισμού, η οποία επιτρέπει την κλήση των αρχών επιβολής του νόμου στο ακριβές σημείο όπου βρίσκεται, με το πάτημα ενός κουμπιού. Η κομητεία υιοθέτησε τη χρήση αυτών των καρτών μετά τις προκριματικές εκλογές του 2024, όταν ένας άνδρας εισέβαλε σε εκλογικό τμήμα μετά τη λήξη της ψηφοφορίας και απείλησε ότι θα «ψήφιζε με μια σφαίρα» αν δεν του επιτρεπόταν να ψηφίσει.

Η κομητεία Durham συγκαταλέγεται στις τουλάχιστον δώδεκα περιοχές δικαιοδοσίας όπου οι υπεύθυνοι εκλογών δήλωσαν στο Reuters ότι ενισχύουν την ασφάλεια των γραφείων τους. Τα μέτρα περιλαμβάνουν ανθεκτικές στα θραύσματα μεμβράνες στα παράθυρα, εμπόδια για την αποτροπή εμβολισμού κτιρίων από οχήματα, καθώς και Στο Ντιτρόιτ, ένα προπύργιο των Δημοκρατικών με κυρίαρχο τον μαύρο πληθυσμό, η γραμματέας της πόλης Janice Winfrey απολαμβάνει πλέον αστυνομική προστασία όλο το εικοσιτετράωρο, αφού δέχτηκε απειλές κατά της ζωής της μετά τους ψευδείς ισχυρισμούς του Τραμπ περί νοθείας το 2020. Οι 36 κάλπες συλλογής ψηφοδελτίων επιστολικής ψήφου της πόλης παρακολουθούνται από την αστυνομία μέσω ενός δικτύου καμερών ασφαλείας. Επιπλέον, όλα τα παράθυρα στο εκλογικό κέντρο έχουν αντικατασταθεί με αλεξίσφαιρα τζάμια.

«Αναπολώ τις μέρες που οι εκλογές ήταν απλώς βαρετές», δήλωσε η Winfrey. «Με θλίβει βαθύτατα το γεγονός ότι η δημοκρατία έχει φτάσει σε αυτό το σημείο».

Δεν προετοιμάζονται μόνο οι περιοχές των Δημοκρατικών. Στην κομητεία Irwin της Τζόρτζια, μια περιοχή των Ρεπουμπλικανών που ψήφισε μαζικά υπέρ του Τραμπ το 2024, ο υπεύθυνος εκλογών Ethan Compton εφοδιάζει δύο μέλη των εφορευτικών επιτροπών σε κάθε εκλογικό τμήμα με κουμπιά άμεσης ειδοποίησης κινδύνου (panic buttons). Οι συσκευές αυτές μπορούν να στείλουν φωτογραφία και συντεταγμένες GPS στο εκλογικό κέντρο, στο γραφείο του σερίφη και στα κέντρα άμεσης βοήθειας (911). Πολλοί από τους εργαζόμενους στα εκλογικά τμήματα είναι ηλικιωμένοι, σημείωσε ο Compton —σαν «τη γιαγιά κάποιου»— και οι συσκευές αυτές «τους προσφέρουν αίσθημα ασφάλειας».

Φόβοι για ταχεία διάδοση της… ψεύτικης πληροφορίας

Οι αξιωματούχοι των εκλογών επισημαίνουν ότι μία από τις μεγαλύτερες απειλές ενδέχεται να είναι η μάχη για την ίδια την πραγματικότητα.

Ψευδείς ισχυρισμοί περί νοθείας, παραβίασης των μηχανημάτων ψηφοφορίας και απάτης των ψηφοφόρων μπορούν να διαδοθούν ραγδαία στο διαδίκτυο πολύ πριν προλάβουν να αντιδράσουν οι αρμόδιοι φορείς, τροφοδοτούμενοι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κομματικά προσκείμενους διαμορφωτές κοινής γνώμης (influencers) και ολοένα πιο εξελιγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Τα σενάρια που προκαλούν ανησυχία πληθαίνουν: ένα πειστικό βίντεο που φαίνεται να δείχνει έναν υπάλληλο των εκλογών να καταστρέφει ψηφοδέλτια, chatbots τεχνητής νοημοσύνης που αναπαράγουν κατασκευασμένες ειδήσεις ή μηνύματα κειμένου που ενημερώνουν ψευδώς τους ψηφοφόρους ότι τα εκλογικά τμήματα έχουν αλλάξει τοποθεσία ή ότι τα μηχανήματα ψηφοφορίας έχουν παραβιαστεί.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει καταστήσει τη δημιουργία ψευδών ειδήσεων φθηνότερη, τον εντοπισμό τους δυσκολότερο και τη διάδοσή τους ευκολότερη. Οι υπεύθυνοι των εκλογών θεωρούν πλέον την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης ως μία από τις καθοριστικές προκλήσεις των ενδιάμεσων εκλογών. Οι ψευδείς ισχυρισμοί μπορεί να προέρχονται από οποιοδήποτε κόμμα, αν και ήταν οι διαψευσμένοι ισχυρισμοί του Τραμπ περί νοθείας στα μηχανήματα ψηφοφορίας και εκτεταμένης απάτης των ψηφοφόρων που διαδόθηκαν ευρέως στο διαδίκτυο κατά την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.

Όταν η Bobbie Gross ανέλαβε καθήκοντα γραμματέα της κομητείας Mesa στο Κολοράντο το 2023, κληρονόμησε μια κρίση εμπιστοσύνης του κοινού. Η προκάτοχός της, Tina Peters, είχε επιτρέψει σε υποστηρικτές του Trump που πίστευαν σε θεωρίες συνωμοσίας περί εκλογικής νοθείας να αποκτήσουν πρόσβαση στον εξοπλισμό ψηφοφορίας της κομητείας μετά τις εκλογές του 2020, ενώ αργότερα καταδικάστηκε για κακουργήματα αφού ευαίσθητα δεδομένα των μηχανημάτων δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, δικαστής της πολιτείας δήλωσε ότι η Peters είχε προκαλέσει «ανυπολόγιστη ζημιά» στην εμπιστοσύνη προς τις εκλογές. Η Peters αφέθηκε ελεύθερη τον Ιούνιο από τον Δημοκρατικό κυβερνήτη του Κολοράντο. Η ίδια υποστήριξε ότι διατηρούσε τα εκλογικά αρχεία και ότι δεν έπρεπε να της ασκηθεί δίωξη.

Η Gross, η οποία ανήκει στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αντιμετώπισε την κρίση με μια δυναμική εκστρατεία. Προσκάλεσε σκεπτικιστές, ακτιβιστικές ομάδες και φοιτητές να παρακολουθήσουν τις εκλογές από κοντά, χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εξηγήσει κάθε στάδιο της εκλογικής διαδικασίας και προσέλαβε μια εταιρεία τεχνολογίας για να αναρτήσει εικόνες των ψηφοδελτίων στο διαδίκτυο, ώστε οι ψηφοφόροι να μπορούν να τις ελέγξουν οι ίδιοι.

Η εμπιστοσύνη στις τοπικές εκλογές έχει «βελτιωθεί σημαντικά», δήλωσε η ίδια, αν και ορισμένοι ψηφοφόροι παραμένουν πεπεισμένοι ότι το σύστημα είναι νοθευμένο.

Κενά στην κυβερνοασφάλεια

Για χρόνια, οι υπεύθυνοι διεξαγωγής εκλογών βασίζονταν στην Ουάσιγκτον για βοήθεια στην προστασία των εκλογών από ξένες κυβερνήσεις. Πλέον, πολλοί λένε ότι αυτή η υποστήριξη φθίνει.

Οι υπεύθυνοι των εκλογών εξακολουθούν να ανησυχούν για επιχειρήσεις άσκησης επιρροής που συνδέονται με τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν. Ερευνητές στον τομέα της εκλογικής ασφάλειας αναφέρουν ότι οι χώρες αυτές έχουν επιχειρήσει να παρέμβουν σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στις ΗΠΑ, αν και οι κυβερνήσεις και των τριών χωρών το διαψεύδουν. Και σε αυτό το ζήτημα, πολλοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο Tραμπ επιδεινώνει την κατάσταση.

Ένας από τους σημαντικότερους εταίρους τους ήταν η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών των ΗΠΑ (CISA). Η υπηρεσία, η οποία ιδρύθηκε από τον Tραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, παρακολουθούσε εκστρατείες ξένης επιρροής, μοιραζόταν πληροφορίες σχετικά με αναδυόμενες κυβερνοαπειλές και προειδοποιούσε τους πολιτειακούς και τοπικούς αξιωματούχους όταν εντοπίζονταν ψευδείς πληροφορίες ή κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο που φαίνονταν να αποσκοπούν στην υπονόμευση των εκλογών.

Ωστόσο, η CISA προκάλεσε την οργή του Tραμπ το 2020, όταν ο διευθυντής της χαρακτήρισε ασφαλείς τις προεδρικές εκλογές εκείνης της χρονιάς. Μέσα σε λίγες εβδομάδες από την επιστροφή του Tραμπ στην εξουσία το Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Φεβρουαρίου 2025, ο περιφερειακός διευθυντής της CISA ενημέρωσε τους αρμόδιους αξιωματούχους (Secretaries of State) της Νέας Αγγλίας ότι το προσωπικό που ήταν επιφορτισμένο με την ασφάλεια των εκλογών είχε τεθεί σε διοικητική διαθεσιμότητα, εν αναμονή της επανεξέτασης της αποστολής του οργανισμού. Μεταξύ αυτών των υπαλλήλων περιλαμβάνονταν άτομα που ηγούνταν προσπαθειών για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των επιχειρήσεων ξένης επιρροής. Το πρακτορείο Reuters έλαβε το εν λόγω μήνυμα κατόπιν αιτήματος πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα.

Αξιωματούχοι αρμόδιοι για τη διεξαγωγή των εκλογών, προερχόμενοι και από τα δύο κόμματα, δήλωσαν ότι χάνουν μια κρίσιμη πηγή τεχνογνωσίας. Σε επιστολή του Μαρτίου 2025 προς τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, ο Ρεπουμπλικάνος αρμόδιος αξιωματούχος της Πενσυλβάνια, Al Schmidt, προειδοποίησε για «σοβαρές συνέπειες» από τον περιορισμό του έργου της CISA στον τομέα της ασφάλειας των εκλογών. Αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό του 2024, κατά το οποίο ομοσπονδιακές υπηρεσίες διέψευσαν άμεσα ένα κατασκευασμένο βίντεο που έδειχνε ψευδώς έναν υπάλληλο εκλογικού τμήματος να καταστρέφει ψηφοδέλτια. Οι κομητείες θα δυσκολεύονταν να διενεργήσουν από μόνες τους τέτοιου είδους εγκληματολογική ανάλυση, σημείωσε ο Schmidt.

Σε σχετική δήλωση, εκπρόσωπος της CISA ανέφερε ότι ο οργανισμός «παραμένει πλήρως εξοπλισμένος και έτοιμος να αντιμετωπίσει τυχόν κυβερνοαπειλές κατά της εθνικής ασφάλειας που αντιμετωπίζει το έθνος μας» και ότι είναι «ισχυρότερος από ποτέ».

Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι εκλογών αναπτύσσουν πλέον τις δικές τους άμυνες.

Στο Μέιν, μια άλλη πολιτεία όπου διεξάγεται κρίσιμη αναμέτρηση για τη Γερουσία των ΗΠΑ, η Δημοκρατική αρμόδια αξιωματούχος Shenna Bellows δήλωσε ότι οι πολιτείες συνάπτουν νέες συνεργασίες μεταξύ τους, καθώς και με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ομάδες κυβερνοασφάλειας του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να αντισταθμίσουν τις περικοπές στην ομοσπονδιακή υποστήριξη. Μετά τη διακοπή της χρηματοδότησης από τη CISA πέρυσι, το Μέιν αύξησε την εξάρτησή του από ιδιώτες ειδικούς σε θέματα κυβερνοασφάλειας, ανέφερε η ίδια.

Ωστόσο, η απώλεια της ομοσπονδιακής υποστήριξης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας αφήνει πολλά τοπικά γραφεία εκτεθειμένα σε απειλές που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνα τους, δήλωσε ο Joseph Kirk, υπεύθυνος εκλογών στην κομητεία Bartow της Τζόρτζια, η οποία αποτελεί ισχυρό προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων.

«Ο διευθυντής πληροφορικής μου είναι εξαιρετικός», είπε ο Kirk. «Όμως δεν μπορεί να τα βάλει με ένα κράτος. Χρειάζεται κράτος για να αντιμετωπίσεις ένα κράτος».

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