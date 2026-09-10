«Ξαναχτύπησε» ο Τραμπ με… εξαγορά ψήφων: «5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό αν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν το Κογκρέσο» (video)

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Την υπόσχεση καταβολής «μερίσματος» 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ, αν το ρεπουμπλικανικό κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου στις βουλευτικές εκλογές στις αρχές Νοεμβρίου, έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος, που εκφράστηκε σε κομματική εκδήλωση, πρόσθεσε πως το ποσό αυτό θα πρέπει να δαπανηθεί αποκλειστικά και μόνο «στις ΗΠΑ».

«Μπορώ να σας δώσω αυτή την υπόσχεση. Αν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία των ΗΠΑ, λόγω της τεράστιας δύναμης και επιτυχίας μας στην οικονομία, θα εκδώσω ένα μέρισμα για κάθε ενήλικο πολίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 5.000 δολαρίων», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την παροχή «μέρισμα Τραμπ».

.@POTUS announces the TRUMP DIVIDEND: If Republicans win both the House and the Senate, because of our tremendous economic success, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States for $5,000 pic.twitter.com/s4orJJGx9d — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 10, 2026

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