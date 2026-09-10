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ΚΟΣΜΟΣ

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10.09.2026 07:25

«Ξαναχτύπησε» ο Τραμπ με… εξαγορά ψήφων: «5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό αν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν το Κογκρέσο» (video)

10.09.2026 07:25
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Την υπόσχεση καταβολής «μερίσματος» 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ, αν το ρεπουμπλικανικό κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου στις βουλευτικές εκλογές στις αρχές Νοεμβρίου, έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος, που εκφράστηκε σε κομματική εκδήλωση, πρόσθεσε πως το ποσό αυτό θα πρέπει να δαπανηθεί αποκλειστικά και μόνο «στις ΗΠΑ».

«Μπορώ να σας δώσω αυτή την υπόσχεση. Αν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία των ΗΠΑ, λόγω της τεράστιας δύναμης και επιτυχίας μας στην οικονομία, θα εκδώσω ένα μέρισμα για κάθε ενήλικο πολίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 5.000 δολαρίων», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την παροχή «μέρισμα Τραμπ».

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