Ισπανία: Η υπηρεσία πληροφοριών είχε προειδοποιήσει για τη Θέουτα – Έκτακτη βοήθεια 114,7 εκατ. ευρώ από την ΕΕ

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Νέα πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ισπανία μετά τη δημοσιοποίηση 40 αποχαρακτηρισμένων εγγράφων για τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ισπανική υπηρεσία πληροφοριών CNI είχε εντοπίσει και γνωστοποιήσει από τις 29 Ιουλίου καλέσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για οργανωμένες απόπειρες εισόδου στον ισπανικό θύλακα την επόμενη ημέρα. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ επιμένει, ωστόσο, ότι οι πληροφορίες αυτές δεν επέτρεπαν να προβλεφθεί η πρωτοφανής έκταση όσων ακολούθησαν.

Τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα η ισπανική κυβέρνηση καταγράφουν ότι η CNI είχε ενημερώσει στις 29 Ιουλίου τόσο τις αρμόδιες ισπανικές υπηρεσίες όσο και τις μαροκινές αρχές για διαδικτυακές εκκλήσεις που καλούσαν σε μαζική διέλευση προς τη Θέουτα στις 30 Ιουλίου, ημέρα εορτασμού της Ημέρας του Θρόνου στο Μαρόκο.

Η υπηρεσία πληροφοριών είχε εντοπίσει ομάδες σε WhatsApp και Facebook στις οποίες γινόταν λόγος για προσπάθειες εισόδου τόσο μέσω της θάλασσας όσο και από τον συνοριακό φράχτη.

Σε μήνυμα της CNI προς την κυβερνητική αντιπροσωπεία στη Θέουτα αναφερόταν ότι δύο από τις σχετικές ομάδες συγκέντρωναν συνολικά περισσότερους από 180.000 ακολούθους, αριθμός που χρησιμοποιήθηκε για να αποτυπωθεί η μεγάλη διάδοση των καλεσμάτων και όχι ως εκτίμηση για τον αριθμό όσων επρόκειτο να επιχειρήσουν να περάσουν τα σύνορα.

Μεταξύ των αναρτήσεων που είχαν εντοπιστεί υπήρχαν μηνύματα τα οποία παρουσίαζαν την 30ή Ιουλίου ως «τελευταία ευκαιρία» για τη διέλευση, με το σκεπτικό ότι οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας θα ήταν απασχολημένες με τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Η διαμάχη για το τι γνώριζε η κυβέρνηση

Η αποκάλυψη των εγγράφων έδωσε νέα διάσταση στη συζήτηση γύρω από τις δηλώσεις του Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι δεν υπήρχε πληροφόρηση ικανή να προαναγγείλει την πραγματική έκταση της κρίσης.

Μετά τη δημοσιοποίησή τους, ο Ισπανός πρωθυπουργός επέμεινε ότι «κανείς» στην Ισπανία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε, με τα δεδομένα που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή, να προβλέψει αυτό που τελικά συνέβη στις 30 και 31 Ιουλίου.

Ανάλογη θέση διατυπώνουν και πηγές της CNI, οι οποίες αναγνωρίζουν ότι η υπηρεσία είχε ενημερώσει για την εκστρατεία στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά σημειώνουν ότι δεν είχε προβλέψει «το μέγεθος και τη φύση» της μαζικής εισόδου που ακολούθησε.

Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν επίσης ότι τα μηνύματα της 29ης Ιουλίου δεν αποτελούσαν προειδοποίηση για την άφιξη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, αλλά ενημέρωση για την ύπαρξη οργανωμένων διαδικτυακών καλεσμάτων.

Ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες δήλωσε από την πλευρά του ότι δεν γνώριζε έκθεση που θα μπορούσε να έχει προβλέψει την έκταση των γεγονότων.

Σκληρή επίθεση από PP και Vox

Η αντιπολίτευση εκτιμά ότι τα αποχαρακτηρισμένα στοιχεία υπονομεύουν την κυβερνητική εκδοχή.

Η Έστερ Μουνιόθ, από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διέθετε πληροφορίες για τον κίνδυνο και δεν αντέδρασε επαρκώς, συνδέοντας τις ευθύνες της και με τις ανθρώπινες απώλειες της κρίσης.

Ακόμη σκληρότερη είναι η στάση του Vox, το οποίο έχει κινηθεί νομικά κατά του Πέδρο Σάντσεθ και του υπουργού Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, καταλογίζοντάς τους σειρά αδικημάτων για τη διαχείριση των γεγονότων στη Θέουτα.

Περισσότεροι από 70.000 πέρασαν στη Θέουτα

Στις 30 και 31 Ιουλίου περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα, έναν από τους δύο ισπανικούς θύλακες στη βόρεια Αφρική και, μαζί με τη Μελίγια, ένα από τα ελάχιστα χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αφρικανική ήπειρο.

Οι ισπανικές αρχές αναθεώρησαν αργότερα τον αριθμό των διελεύσεων σε περίπου 72.000. Πολλοί από τους μετανάστες επιχείρησαν να φτάσουν στην ισπανική επικράτεια κολυμπώντας γύρω από τον συνοριακό φράχτη.

Η κρίση είχε βαρύ ανθρώπινο κόστος. Οι αριθμοί που ανακοινώθηκαν από διαφορετικές αρχές μεταβάλλονταν τις ημέρες μετά τα γεγονότα, ενώ ο πρόεδρος της αυτόνομης πόλης της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, είχε ανεβάσει τον απολογισμό σε τουλάχιστον 100 νεκρούς.

Οι περισσότεροι από όσους πέρασαν επέστρεψαν στη συνέχεια στο Μαρόκο, ωστόσο χιλιάδες παρέμειναν στη Θέουτα. Η κεντρική κυβέρνηση υπολόγιζε τον αριθμό τους περίπου στις 5.000, ενώ οι τοπικές αρχές τον τοποθετούσαν ακόμη και στις 10.000.

Πολλοί εξακολουθούν να διαμένουν σε προσωρινές δομές ή αυτοσχέδιους χώρους, με την κατάσταση να προκαλεί έντονες πιέσεις στις υποδομές της πόλης και αυξανόμενη κοινωνική ένταση.

Έκτακτη βοήθεια 114,7 εκατ. ευρώ από την ΕΕ

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 9 Σεπτεμβρίου έκτακτη χρηματοδότηση 114,7 εκατ. ευρώ προς την Ισπανία για τη διαχείριση των συνεπειών της κρίσης.

Από το συνολικό ποσό, 82,7 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και άλλα 32 εκατ. ευρώ από το χρηματοδοτικό μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και τις Θεωρήσεις.

Τα κονδύλια θα κατευθυνθούν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της επιτήρησης των συνόρων, σε θερμικές κάμερες και άλλα συστήματα παρακολούθησης, σε πλωτά συστήματα και υποβρύχια drones, καθώς και στην ανάπτυξη πρόσθετου προσωπικού και εξοπλισμού.

Η χρηματοδότηση θα καλύψει επίσης τη δημιουργία εγκαταστάσεων ελέγχου, τις διαδικασίες επιστροφής όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής και την ενίσχυση των δομών φιλοξενίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους ασυνόδευτους ανήλικους.

Παράλληλα, Frontex, Europol και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο ανταποκρίθηκαν θετικά στο ισπανικό αίτημα για πρόσθετη επιχειρησιακή συνδρομή.

Στο επίκεντρο και ο ρόλος του Μαρόκου

Η κρίση έχει αναζωπυρώσει και τη συζήτηση για τη στάση των μαροκινών αρχών.

Έκθεση του ισπανικού Εθνικού Κέντρου Μετανάστευσης και Συνόρων έκανε λόγο για «πλήρη επιτρεπτικότητα» από πλευράς των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια της μαζικής εισόδου.

Ο Πέδρο Σάντσεθ, ωστόσο, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως το Ραμπάτ οργάνωσε ή διευκόλυνε συνειδητά τη μαζική μετακίνηση.

Τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα επιβεβαιώνουν, πάντως, ότι η CNI είχε διαβιβάσει και στις μαροκινές υπηρεσίες πληροφοριών τα στοιχεία για τις σχεδιαζόμενες απόπειρες εισόδου ήδη από τις 29 Ιουλίου.

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