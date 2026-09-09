Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο έπληξε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία – «Ρεκόρ» 3.000 χλμ. μέσα στη Ρωσία

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Δύο μεγάλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Σιβηρία ανακοίνωσε ότι έπληξε η Ουκρανία, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που διένυσαν περισσότερα από 3.000 χιλιόμετρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήρε τις επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για την άσκηση πίεσης στη ρωσική οικονομία.

Οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανέφεραν ότι στόχος των επιθέσεων ήταν δύο μεγάλες μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Νόβι Ουρένγκοϊ και στην περιφέρεια Πουρόφσκι.

Και οι δύο περιοχές βρίσκονται στο αυτόνομο έδαφος Γιαμάλ-Νενέτς, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυρήνες της ρωσικής παραγωγής φυσικού αερίου.

Σε μήνυμά τους στο Telegram, οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις υποστήριξαν ότι «διεξήγαγαν το πιο βαθύ πλήγμα σε ρωσικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου», σημειώνοντας ότι στοχοποιήθηκαν «δύο κολοσσοί της ρωσικής βιομηχανίας επεξεργασίας φυσικού αερίου».

Όπως ανέφεραν, για να φτάσουν στους στόχους τους, τα ουκρανικά drones διένυσαν περισσότερα από 3.000 χιλιόμετρα, σε μια περιοχή που μέχρι σήμερα θεωρούνταν από τη Μόσχα απολύτως ασφαλής στα μετόπισθεν.

Thank you for this accuracy and long-range capability! It is important that we respond to Russia’s war in a completely justified way – and in a way the enemy can truly feel. Every such strike reduces Russia’s ability to delay the decisions needed for diplomacy. https://t.co/kakZluAowY September 9, 2026

Η Μόσχα επιβεβαιώνει επίθεση στο Νόβι Ουρένγκοϊ

Η Ρωσία ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιχείρησε να πλήξει βιομηχανική εγκατάσταση στο Νόβι Ουρένγκοϊ, σε απόσταση περίπου 3.000 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Ο κυβερνήτης του αυτόνομου εδάφους Γιαμάλ-Νενέτς, Ντμίτρι Αρτιουχόφ, δήλωσε ότι η επίθεση αποκρούστηκε, ωστόσο η πτώση συντριμμιών προκάλεσε πυρκαγιά στην εγκατάσταση.

«Σήμερα αποκρούστηκε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον μίας από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Νόβι Ουρένγκοϊ. Η πτώση των συντριμμιών προκάλεσε πυρκαγιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες. Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους να «παραμείνουν ψύχραιμοι», διαβεβαιώνοντας ότι «η κατάσταση είναι υπό έλεγχο».

Το Νόβι Ουρένγκοϊ αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1970, μετά την ανακάλυψη του ιδιαίτερα πλούσιου κοιτάσματος φυσικού αερίου Ουρένγκοϊ.

«Νέο ρεκόρ» για ουκρανικό drone

Την ευθύνη για το πλήγμα ανέλαβε η ομάδα «Fire Point», η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς συντελεστές των ουκρανικών επιθέσεων μεγάλου βάθους στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Ο μπλόγκερ και πρώην σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας, Σέρχι Στερνένκο, ανέφερε ότι το drone, έχοντας καλύψει απόσταση περίπου 3.000 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, κατέγραψε «νέο ρεκόρ».

Κλιμακώνονται τα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς

Το τελευταίο διάστημα Ουκρανία και Ρωσία έχουν εντείνει τις επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς, με στόχους βιομηχανικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς και κρίσιμες υποδομές της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούν εναντίον περιοχών σε μεγάλη απόσταση από τη γραμμή του μετώπου. Στα τέλη Ιουλίου είχαν πραγματοποιηθεί επιθέσεις με drones σε απομακρυσμένες ρωσικές περιοχές, μεταξύ των οποίων το Μπασκορτοστάν και η Τσουβασία.

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