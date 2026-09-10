Champions League: «Εξάρα» η Παρί, «πεντάρα» η Μπαρτσελόνα, με ανατροπή η Λίβερπουλ – Με το δεξί Άρσεναλ, Σπόρτινγκ και Στουτγκάρδη

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Η αυλαία της League Phase του Champions League άνοιξε με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς Παρί Σεν Ζερμέν και Μπαρτσελόνα έστειλαν από νωρίς μήνυμα ισχύος με εμφατικές νίκες, ενώ η Λίβερπουλ χρειάστηκε ανατροπή για να λυγίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης. Με νίκες ξεκίνησαν επίσης Άρσεναλ, Σπόρτινγκ και Στουτγκάρδη, σε μια βραδιά με πολλά γκολ, χατ τρικ και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον.

Μπαρτσελόνα και Στουτγκάρδη εκμεταλλεύτηκαν τις έδρες τους, είχαν σε φοβερή βραδυά τους Ραφίνια, Ντεμίροβιτς κι έκαναν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο Champions League, επικρατώντας άνετα των Φέγενορντ (5-1) και Βίκινγκ (3-1) αντίστοιχα. Παίζοντας για μία ακόμη φορά κυριαρχικό ποδόσφαιρο σε όλο το 90λεπτο, η Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ πρόσφερε μία ακόμη ποδοσφαιρική παράσταση αυτή τη φορά απέναντι στη Φέγενορντ. Σκοράροντας δύο φορές πριν τη συμπλήρωση του 25λεπτου, με τους Ραφίνια (δύο γκολ) και Αντεγέμι (το πρώτο του τέρμα στο CL με τη φανέλα των Καταλανών), η Μπάρτσα πέρασε ένα… ήσυχο βράδυ συντρίβοντας τους Ολλανδούς με 5-1. «Παρθενικό» γκολ με τους «μπλαουγκράνα» και από τον Γκαμπριέλ Ζεσούς.

Το πρώτο χατ τρικ της διοργάνωσης ήρθε πολύ γρήγορα. Στο δεύτερο… πιάτο της πρεμιέρας της League Phase το πέτυχε μέσα σε 13 λεπτά (20′-32′)ο 28χρονος Βόσνιος επιθετικός της Στουτγκάρδης, Ερμέντιν Ντεμίροβιτς, στο 3-1 των «Σουηβών» επί της «πρωτάρας», Βίκινγκ. Η αναμέτρηση στην MHPArena είχε επί της ουσίας κριθεί από το πρώτο 45λεπτο, με τη γερμανική ομάδα να μπαίνει με το… δεξί στη διοργάνωση μπροστά στο κοινό της.

Σα να μην πέρασε μια μέρα από τότε που η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε για δεύτερη φορά το Champions League. Οι Γάλλοι του Λουϊς Ενρίκε εξακολουθούν να συναρπάζουν τη Ευρώπη με το ποδόσφαιρο που παίζουν και τα αποτελέσματα σαν το 6-1 επί της Σλόβαν Μπρατισλάβας στην πρεμιέρα της League Phase. Με παίκτες όπως οι Ακλιούς και Ντρο Φερνάντεθ να μπαίνουν για τα καλά στο βασικό rotation και με χατ-τρικ του Φεράν Τόρες, η Παρί θα είναι και φέτος ανάμεσα στα φαβορί.

Στους υπόλοιπους αγώνες, είχαμε πλήρη ελληνική παρουσία.

Με τον Γιώργο Βαγιαννίδη παρόντα σε όλο το 90λεπτο η Σπόρτινγκ νίκησε 3-1 με ανατροπή τη Γαλατασαράι στη Λισαβόνα, ενώ συμμετοχή πήρε και ο Φώτης Ιωαννίδης που μπήκε ως αλλαγή στο 74΄ στη θέση του Σαλασάρ. Ανατροπή είχαμε και στο «Άνφιλντ» με τη Λίβερπουλ να κάμπτει την αντίσταση της Ατλέτικο Μαδρίτης (2-1) και τον Κώστα Τσιμίκα να αντικαθιστά στα τελευταία λεπτά (88΄) τον τραυματία Κέρκεζ. Τέλος, με «οβίδα» του αρχηγού Έντεγκααρντ στο 75΄ από πάσα του Τζόλη (είχε μπει ως αλλαγή στο 66΄), η Άρσεναλ πέρασε με νίκη 1-0 από τη Νάπολι.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Μπριζ (Βέλγιο) – Άστον Βίλα (Αγγλία) 2-3 (19′ Βέτλεσεν, 61′ πέν. Τρεσόλντι – 11′ Μακ Γκιν, 22′ Μπουέντια, 43′ Τζάκσον)

ΑΕΚ (Ελλάδα) – ΛΑΣΚ (Αυστρία) 1-0 (21′ Μαρίν)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Ίντερ (Ιταλία) 2-1 (14′ Μπαπέ, 23′ Βαλβέρδε – 77′ Αουγκούστο)

Ντόρτμουντ (Γερμανία) – Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 3-2 (53’αυτ. Βέιγκα, 80′,85’πέν. Γκιρασί – 66′ Μουρίνιο, 90’+3 αυτ. Γκιρασί)

Πόρτο (Πορτογαλία) – Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 0-2 (47′,90’+1 Χάαλαντ)

Λιλ (Γαλλία) – Μπέτις (Ισπανία) 2-3 (12′ Ουέντα, 36′ Αλεξάντρο – 33′,49′ Μπάρτρα, 53′ Πάροτ)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) – Φέγενορντ (Ολλανδία) 5-1 (3′,57′ Ραφίνια, 22′ Αντεγέμι, 77′ Γιαμάλ, 85′ Γκαμπριέλ Ζεσούς – 82′ Στάιν)

Στουτγκάρδη (Γερμανία) – Βίκινγκ (Νορβηγία) 3-1 (20′,26′,32′ Ντεμίροβιτς – 22′ Τρίπιτς)

Παρί ΣΖ (Γαλλία) – Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 6-1 (17΄,23΄ Ντεμπελέ, 31΄, 47΄,57΄ Φεράν Τόρες, 87΄ Φαμπιάν Ρουϊθ – 58΄ Καμαρά)

Λίβερπουλ (Αγγλία) – Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 2-1 (40΄ Σόμποσλαϊ, 50΄ ΜακΆλιστερ – 17΄ Γιορέντε)

Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία) – Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 3-1 (27΄ Κατάμο, 57΄πεν. Σουάρες, 63΄ Σαλασάρ – 5΄αυτ. Ινάσιο)

Νάπολι (Ιταλία) – Άρσεναλ (Αγγλία) 0-1 (75΄ Έντεγκααρντ)

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Αϊντχόφεν (Ολλανδία) – Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 19:45

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Ρόμα (Ιταλία) 19:45

Μπάγερν (Γερμανία) – Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 22:00

Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία) – Σαμπάχ (Καζακστάν) 22:00

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) – Λανς (Γαλλία) 22:00

Κόμο (Ιταλία) – Λειψία (Γερμανία) 22:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παρί Σεν Ζερμέν 3 -1αγ.

Μπαρτσελόνα 3 -1αγ.

Στουτγκάρδη 3 -1αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 3 -1αγ.

Σπόρτινγκ Λ. 3 -1αγ.

Αστον Βίλα 3 -1αγ.

Μπέτις 3 -1αγ.

Ντόρτμουντ 3 -1αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 3 -1αγ.

ΑΕΚ 3 -1αγ.

Λίβερπουλ 3 -1αγ.

Άρσεναλ 3 -1αγ.

Φενέρμπαχτσε 0 -0αγ.

Ρόμα 0 -0αγ.

Αϊντχόφεν 0 -0αγ.

Σαχτάρ Ντόνετσκ 0 -0αγ.

Κόμο 0 -0αγ.

Λειψία 0 -0αγ.

Μπάγερν 0 -0αγ.

Μπόντο Γκλιμτ 0 -0αγ.

Μάντσεστερ Γ. 0 -0αγ.

Σαμπάχ 0 -0αγ.

Σλάβια Πράγας 0 -0αγ.

Λανς 0 -0αγ.

Νάπολι 0 -1αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 0 -1αγ.

Βιγιαρεάλ 0 -1αγ.

Λιλ 0 -1αγ.

Μπριζ 0 -1αγ.

Γαλατασαράι 0 -1αγ.

Ίντερ 0 -1αγ.

ΛΑΣΚ 0 -1αγ.

Βίκινγκ 0 -1αγ.

Πόρτο 0 -1αγ.

Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 -1αγ.

Φέγενορντ 0 -1αγ.

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