Θάνατος Μαζωνάκη: «Δεν έκανα εγώ την πλασμαφαίρεση, αλλά η σύζυγός μου» λέει ο ιδιοκτήτης της κλινικής – Αφέθηκε ελεύθερο το ζευγάρι των γιατρών

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Ελεύθεροι αφέθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα ο παθολόγος γιατρός, ιδιοκτήτης της κλινικής, Stem Cell στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή καρδιάς και έφυγε από τη ζωή ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης και η επίσης ιατρός σύζυγός του.

Ο ιδιοκτήτης της κλινικής προσήχθη στα γραφεία της ασφάλειας όπου κατέθεσε στο πλαίσιο έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή και κυρίως εάν με τις πράξεις του ο γιατρός εξέθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός υποστήριξε ότι δεν ήταν ο ίδιος που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά η σύζυγός του, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε αναλάβει την παρακολούθηση του τραγουδιστή και του παρείχε τις σχετικές θεραπείες. Ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα του, η οποία είναι γυναικολόγος, διαχειριζόταν πλήρως το ιατρείο, έκανε τις θεραπείες και παρακολουθούσε τους ασθενείς, ενώ ο ίδιος δεν είχε καμία εμπλοκή.

Οι δύο γιατροί αφέθηκαν ελεύθεροι και το πρωί αφού συλλεχθούν όλα τα στοιχεία θα επικοινωνήσουν εκ νέου με τις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελία ζήτησε να έχει περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή και για το πώς πρέπει να γίνεται η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με όσα ισχύουν, πρέπει να την εκτελεί αιματολόγος σε δημόσιο νοσοκομείο και όχι από ιδιωτικό ιατρείο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή, σήμερα το απόγευμα, στο νοσοκομείο «Ελπίς», από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία μόλις 54 ετών.

Την άμεση διενέργεια ελέγχου στο ιατρείο όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ζήτησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μετά τις πληροφορίες ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής υποβλήθηκε σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Ο κ. Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του, ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε χώρο που εμφανίζεται ως κλινική, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης ιατρικής διαδικασίας. Όπως σημείωσε, τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική έρευνα, ενώ θα διερευνηθεί και εάν υπάρχει ευθύνη και σε ποιο πρόσωπο.

Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε… September 9, 2026

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας αποκάλυψε ότι η άδεια του συγκεκριμένου χώρου ήταν για απλό παθολογικό ιατρείο και πως σε ένα τέτοιο ιατρείο δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Για τον λόγο αυτό, όπως έκανε γνωστό, ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο, επισημαίνοντας ότι η αρμοδιότητα για τον έλεγχο των ιατρείων ανήκει στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη ξεκινήσει.

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής επισκέφτηκε το απόγευμα της Τετάρτης (9/9) την ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι για να υποβληθεί σε προγραμματισμένη επέμβαση πλασμαφαίρεσης.Λίγο αφότου του έβαλαν τον φλεβοκαθετήρα υπέστη ανακοπή καρδιάς. Ο γιατρός στο ιατείο στο Κολωνάκι κάλεσε ασθενοφόρο ενώ μετέβη στο σημείο αρχικά διασώστης του ΕΚΑΒ και του έκανε ΚΑΡΠΑ. Στη συνέχεια έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπίς. Οι γιατροί του νοσοκομείου προσπάθησαν να τον επαναφέρουν αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αστυνομικοί της Ασφάλειας μετέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου φέρεται ότι υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής.

Οι αστυνομικοί έφτασαν λίγο μετά τις 19:00 στην ιδιωτική κλινική στην οδό Καρνεάδου, ωστόσο το ιατρείο ήταν κλειστό και δεν κατάφεραν να εισέλθουν στο κτίριο. Παράλληλα, αστυνομικοί μετέβησαν και στο νοσοκομείο «Ελπίς», προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών έχει ανατεθεί η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, καθώς και ο σχηματισμός σχετικής δικογραφίας. Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και η Δίωξη του Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις από πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, τόσο πριν από τη μετάβασή του στην κλινική όσο και κατά την παραμονή του εκεί, αλλά και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου τελικά κατέληξε.

Στη δικογραφία αναμένεται να περιληφθούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και το ιατροδικαστικό πόρισμα που θα προκύψει μετά τη διενέργεια της νεκροψίας-νεκροτομής. Ο πρώτος που κλήθηκε για κατάθεση είναι ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής, όπου ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή.

Παρότι η διενέργεια έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μπορεί να δημιουργεί εύλογους συνειρμούς, σε περιπτώσεις αιφνίδιων θανάτων αποτελεί πάγια πρακτική των αρχών να διερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως τι ακριβώς συνέβη.

Ο υπουργός Υγείας, τέλος, κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους υπό αμφίβολες συνθήκες, ενώ εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους χιλιάδες φίλους του τραγουδιστή.

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