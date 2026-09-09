Η Ασφάλεια αναλαμβάνει την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

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Στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών ανατέθηκε η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και ο σχηματισμός δικογραφίας.

Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και η Δίωξη του Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις από πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, πριν εκείνος μεταβεί στην κλινική όσο και εκεί, αλλά και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Ελπίς όπου τελικά κατέληξε. Στη δικογραφία θα περιληφθούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν, αλλά και το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναμένεται, μετά τη διενέργεια της νεκροψίας- νεκροτομής.

Παρότι η διενέργεια έρευνας για τον θάνατο του τραγουδιστή ξενίζει και δημιουργεί ευλόγως συνειρμούς, σε περιπτώσεις αιφνιδίων θανάτων παγίως γίνεται έρευνα από την αστυνομία προκειμένου να αποσαφηνίζονται οι συνθήκες και τα αίτιά τους.

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