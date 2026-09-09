Δάντης για Μαζωνάκη: Όπως υπηρέτησες την τέχνη του τραγουδιού, αναρχικά, έτσι θα σε θυμάμαι Γιωργάρα

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Σοκ έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και στο ευρύ κοινό, η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών το μεσημέρι της Τετάρτης (09.09.2026).

Μεταξύ εκείνων που δεν κατάφεραν να κρύψουν τη συγκίνησή τους ήταν και ο Χρήστος Δάντης. Συντετριμμένος από την απώλεια του συναδέλφου του, ο γνωστός τραγουδιστής θέλησε να τον αποχαιρετήσει μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Όπως υπηρέτησες την τέχνη του τραγουδιού, αναρχικά, έτσι θα σε θυμάμαι Γιωργάρα. Δε μπορώ να γράψω άλλα, έχω παγώσει… Καλό σου ταξίδι αγόρι μου… ΜΑΖΩ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Δάντης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ακολούθως, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:30.

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