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09.09.2026 19:56

Μητσοτάκης: Aνακοίνωσε την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διάστημα – «Πραγματική έμπνευση ο Αδριανός Γολέμης»

09.09.2026 19:56
mitsotakis diastima

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Στο Παρίσι για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπου μαζί με τον Εμανουέλ Μακρόν έκαναν την παρουσίαση των αστροναυτών.

Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από τον Έλληνα πρωθυπουργό να παρουσιάσει στους περίπου 2000 προσκεκλημένους και στους εκπροσώπους περίπου 90 κρατών τον Έλληνα αστροναύτη Αδριανό Γκολέμη, θέλοντας εμφανώς να καταστήσει σαφές ότι το ζήτημα του Διαστήματος δεν αφορά πλέον μόνο τις παραδοσιακά μεγάλες χώρες που πρωτοστάτησαν στο χώρο αυτό κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, αλλά και χώρες με μικρότερο πληθυσμό που πριν από μερικά χρόνια δεν είχαν καμία εμπλοκή με τη διαχείριση του διαστήματος.

Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Γάλλου προέδρου, ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τον Έλληνα αστροναύτη υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μία στιγμή με ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και ότι ο Αδριανός Γκολέμης είναι ένας έμπειρος επιστήμονας που προέρχεται από μία χώρα, η οποία κατά το παρελθόν δεν είχε ιδιαίτερες επιδόσεις στον τομέα αυτό και η οποία σήμερα έχει εκτοξεύσει 18 δορυφόρους στο Διάστημα.

Όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος είναι «να ενισχύσουμε το διαστημικό οικοσύστημα της Ευρώπης. Πριν από λίγα χρόνια, η Ελλάδα δεν είχε πρόγραμμα. Τώρα έχουμε πάνω από 15 δορυφόρους σε τροχιά. Έχουμε πολλά προγράμματα και έχω την τιμή να ανακοινώσω ότι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης θα ταξιδέψει στο διάστημα. Το όνομά του είναι Αδριανός Γολέμης».

«Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι ο Αδριανός, πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στον διεθνή διαστημικό σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά και τις επιστήμες προκειμένου να αφήσουν τις οθόνες τους».

Τέλος, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι είναι βέβαιος πως «ο Αδριανός θα μας κάνει περήφανους. Θα δούμε την ελληνική σημαία στον διεθνή διαστημικό σταθμό».

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