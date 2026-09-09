Live η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα στην ΔΕΘ – «Δεν θα κουνάνε το δάχτυλο σε μας για τα οικονομικά – Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να καταρτίσουμε κυβέρνηση»

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνέντευξη Τύπου του Προέδρου της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι βασικές εξαγγελίες της ΕΛ.Α.Σ., ιδιαίτερα όσες έχουν προκαλέσει συζητήσεις όπως η πατριωτική εισφορά, όπου ο πρώην πρωθυπουργός θα κληθεί να περιγράψει τη λογική και το μηχανισμό της.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό όσα λέει ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. στη συνέντευξη Τύπου.

«Η ομιλία μου ήταν η πιο αριστερή και ουσιαστική που έχω εκφωνήσει ποτέ σε ΔΕΘ», είπε απαντώντας στην πρώτη ερώτηση, που αφορούσε στην κριτική του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ, σε σύγκριση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν έχει σημασία αν ένα πρόγραμμα είναι αριστερό ή κεντρώο, αλλά να μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Για να πάει μπροστά η χώρα πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Το πρόγραμμά μας αφορά σε βάθος 10ετίας. Πώς οραματιζόμαστε τη χώρα σε 10 χρόνια από σήμερα. Ένα μοντέλο που αυξάνει το εισόδημα, δίνει βιώσιμη ανάπτυξη. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ακριβώς το αντίθετο. Εκφώνησε ένα πρόγραμμα για να καλύψει ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο. Δεν θέλω να υποτιμήσω αυτές τις παροχές. Όμως μετά απο 7 χρόνια διακυβέρνησης, δεν είχε τίποτε να μας πει για το όραμά του για τη χώρα. Εμείς με το τρίπτυχο, παράγουμε περισσότερα, μοιράζουμε δικαιώτερα, ζούμε καλύτερα, επιδιώξουμε να εφαρμόσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Μιλήσαμε για τον τρόπο να γίνει καλύτερη η ζωή μας. Να μπορέσουμε επιτέλους, να ζήσουμε ως Ευρωπαίοι. Αυτή είναι η βούλησή μας, να απευθυνθούμε στον λαό με ένα όραμα» συνέχισε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με την κοστολόγηση των μέτρων και την κριτική της κυβέρνησης είπε: «Πριν κατέβω από το βήμα, ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της κυβέρνησης είχε ετοιμάσει την κριτική του. Η κοστολόγηση του προγράμματός μας ήταν… πίνακας ζωγραφικής σουρεαλιστικού περιεχομένου. Είναι μία τάση που υποβαθμίζει τον πολιτικό διάλογο. Εμείς επιχειρήσαμε, με συντηρητικό τρόπο και μεγάλη ακρίβεια, να παρουσιάσουμε μέτρα με βάση το δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο έχουμε από το μεσοπρόθεσμο, το οποίο έχει ήδη καταθέσει η κυβέρνηση. Είχαμε έναν δημοσιονομικό χώρο 7,5 δισ. και πάνω σε αυτό σχεδιάσαμε. Είδα υπουργούς να κάνουν αναρτήσεις που θα γέλαγαν ακόμη και πρωτοετείς φοιτητές. Δεν είναι αδαείς. Το κάνουν επίτηδες, για να περάσουν στους πολίτες ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τον δικό τους. Μόλις είπαμε ότι θα καταθέσουμε στον αρμόδιο φορέα το πρόγραμμά μας για αξιολόγηση, το τροπάρι άλλαξε και μας έλεγαν ότι δεν καταλάβαμε ότι μιλάς για την 4ετία. Δεν θα κουνάνε το δάχτυλο σε μας για τα οικονομικά».

Σε ερώτηση για τις εκλογές και την επόμενη μέρα, ο Αλέξης Τσίπρας είπε: «Έχει πολύ μεγάλη σημασία αν η εντολή που θα λάβουμε, είναι πρώτη, δεύτερη ή τρίτη. Η ΕΛΑΣ δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα πολύ μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Δεν υπήρχε διακριτός πόλος έναντι του κυβερνητικού σχήματος. Στόχος είναι η νίκη. Αν γίνει αυτό εφικτό, και βγούμε πρώτοι, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να καταρτίσουμε κυβέρνηση, στη βάση της αλλαγής του μοντέλου της πολιτικής που ασκείται. Αν υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν όχι, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης, στις προηγούμενες εκλογές, είχε προεξοφλήσει τις δύο κάλπες. Ακόμα και στις πρώτες, με 146 έδρες, δεν συζήτησε καν τον σχηματισμό κυβέρνησης και πήγε σε δεύτερες εκλογές. Δεν είναι και καμία καταστροφή. Αντιθέτως, ίσως εκφραστεί πιο καθαρά, η βούληση για το ποιος και πώς θέλουμε να κυβερνήσει τη χώρα. Ο Μητσοτάκης διαβάζει στις δημοσκοπήσεις ότι πάνω από το 70% θέλει αλλαγή».

Ερωτηθείς για την πατριωτική εισφορά και αν το πρόγραμμα θυμίζει το 2015 είπε: «Μιας και ο πρωθυπουργός το έριξε στο ελαφρολαϊκό, θα θυμίσω ένα ακόμη τραγούδι… μου ‘φαγες όλα τα δαχτυλίδια. Ας σοβαρευτούμε. Το κεφάλαιο έχει προχωρήσει και βρίσκει τρόπους, ενώ η φορολογία έχει μείνει στάσιμη. Οι αντιθέσεις είναι γνωστές και υπάρχουν και στη χώρα μας. Υπάρχουν προφανώς αντιδράσεις από κάποιους υπερπλούσιους, που θέλουν να φοροδιαφεύγουν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι πατριώτες, που λένε φορολογήστε μας. Η κοινωνία κινδυνεύει με εξέγερση, γιατί ο κόσμος δεν θα αντέξει άλλο αυτήν την κατάσταση. Είδαμε τι έγινε στις ΗΠΑ και στην Αγγλία. Στη χώρα μας θα χαρώ να δω κάποιους πλούσιους να ζητούν τη συνεισφορά τους στην προσπάθεια της χώρας. Όμως βλέπω το αντίθετο, ακόμη και από δημοσιογράφους που αντιδρούν. Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για το ακριβές μέγεθος της περιουσίας του 1% των ισχυρότερων της χώρας μας. Έχουμε κάποια στοιχεία από τον ΕΝΦΙΑ, αλλά πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο, για να έχουμε καλύτερη εικόνα. Υπάρχει μία εκτίμηση που λέει ότι ο πλούτος των ισχυρών στην Ελλάδα ότι είναι γύρω στα 200 δισ. Άλλοι λένε ότι μπορεί να είναι και 350 δισ. Το ζήτημα είναι να βρούμε έναν μόνιμο τρόπο, να εξισορροπήσουμε αυτήν την αδικία. Πού θα κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα, όσα και αν είναι αυτά και γιατί το ονομάσαμε πατριωτική εισφορά. Το ονομάσαμε έτσι γιατί πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη για τους ισχυρότερους, να βάλουν πλάτη. Η χώρα αυτή στηρίχθηκε σε όλους. Ακόμη και στους εύπορους. Οι εύποροι σήμερα, δεν αισθάνονται την ανάγκη να στηρίξουν το μέλλον; Με όρους ενός νόμιμου κανόνα. Τα χρήματα σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε ένα ταμείο νέων γενεών, που θα επενδύει στο μέλλον του τόπου. Στην έρευνα, σε σχολεία, να στηρίξουμε τον τόπο για μία άλλη προοπτική».

Αναφερόμενος στις υποκλοπές είπε ότι «έχουμε ένα στίγμα για τη δημοκρατία μας. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν θα μπορούσε να έχει μείνει στη θέση του ο πρωθυπουργός. Είτε θα είχε παραιτηθεί, είτε θα είχε καθαιρεθεί από το ίδιο του το κόμμα. Η συγκάλυψη έχει πιάσει ταβάνι. Το έχουν μηδενίσει το κοντέρ. Για την ηγεσία της δικαιοσύνης, αποτελεί ένα στίγμα. Αν έχουμε άλλη μία 4ετία Μητσοτάκη, δεν θα υπάρχει καμία διερεύνηση και καμία λογοδοσία. Η μόνη δέσμευσή μου, είναι ότι μία προοδευτική κυβέρνηση με την ΕΛΑΣ στις θέσεις ευθύνης, θα είναι αυτή που θα αφήσει τη δικαιοσύνη ελεύθερη, ώστε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Οι πολιτικοί δεν βάζουν άλλους πολιτικούς στη φυλακή. Αυτή είναι δουλειά της δικαιοσύνης».

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