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09.09.2026 13:19

Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται Αθήνα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου

09.09.2026 13:19
MARCO_ROUBIO2
AP

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Για τις αρχές Οκτωβρίου φαίνεται ότι έχει «κλειδώσει» η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μάρκο Ρούμπιο, θα επισκεφτεί τη χώρα μας, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ.

Στην ατζέντα της επίσκεψης βρίσκεται και η ανανέωση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA).

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ εξαιρετικά πιθανό θεωρείται και το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο πρόγραμμα της επίσκεψης, που ακόμα διαμορφώνεται, υπάρχει πιθανότητα να ενταχθούν συναντήσεις του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με τους Νίκο Δένδια, Βασίλη Κικίλια και Σταύρο Παπασταύρου.

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