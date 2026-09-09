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09.09.2026 11:17

Βόμβες Γεωργιάδη: Εθνικά επικίνδυνη μια παρατεταμένη ακυβερνησία – Η Τουρκία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την πολιτική αστάθεια

09.09.2026 11:17
Adonis-Georgiadis

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«Αν δεν έχουμε αυτοδυναμία και δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση και μείνουμε ακυβέρνητοι θα κινδυνεύσει η χώρα»: με αυτή τη φράση ο υπουργός Υγείας έθεσε ένα ακόμα διακύβευμα των επερχόμενων εθνικών εκλογών, επιχειρώντας να ενισχύσει το αφήγημα περί αναγκαιότητας αυτοδυναμίας.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, o Άδωνις Γεωργιάδης είπε χαρακτηριστικά ότι «μια παρατεταμένη ακυβερνησία στην Ελλάδα είναι πολλαπλώς επικίνδυνη, και εθνικά επικίνδυνη. Είναι κρίσιμος παράγοντας της ελληνικής ιστορίας ότι η Τουρκία οποτεδήποτε πετυχαίνει την Ελλάδα σε πολιτική αστάθεια προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Αυτό είναι ιστορική μνήμη. Αυτό είναι κάτι που ο Έλληνας ψηφοφόρος όποτε κι αν ψηφίζει θα πρέπει να το έχει πάντοτε στο μυαλό του. Η Ελλάδα δεν ούτε είναι Δανία ούτε Ολλανδία ούτε Βέλγιο».

Σύμφωνα με τον υπουργό, «ιστορικά έχει αποδειχθεί οποτεδήποτε η Ελλάδα είχε παρατεταμένη ακυβερνησία η Τουρκία κάτι μας πήρε. Από τα Σεπτεμβριανά μέχρι τα Ίμια. Οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο γίναν στα Ίμια. Δεν έχουμε εμείς αναγνωρίσει γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο όλη όμως η κουβέντα των Ιμίων και η ζημιά των Ιμίων έγινε με τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Ωνάσειο. Είναι αναντίρρητη ιστορική πραγματικότητα, η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια της ακυβερνησίας».

Παράλληλα, ο Α. Γεωργιάδης απέκλεισε το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας. «Στην Ελλάδα σήμερα πλην της αυτοδύναμης ΝΔ έχετε να μου υποδείξετε κάποιο άλλο κυβερνητικό σχήμα; Εμείς προτείνουμε αυτοδυναμία», είπε, προσθέτοντας ότι «στην Ευρώπη τα πιθανά εκλογικά σχήματα ανακοινώνονται πάντα πριν τις εκλογές. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ελλάδα το ’12-‘13 γίνανε με το πιστόλι στον κρόταφο ότι βγαίνουμε από το ευρώ, δεν γίνανε γιατί ήθελε κανείς να συνεργαστεί με κανέναν. Στην Ελλάδα δεν γίνονται κυβερνήσεις συνεργασίας, κυβερνήσεις συνεργασίας γίνανε μόνο στα μνημόνια δηλαδή με το ζόρι. Η Ελλάδα δεν έχει κουλτούρα κυβερνήσεων συνεργασίας».

Τόνισε, δε, ότι «δεν υπάρχει κανένα σενάριο κυβέρνησης συνεργασίας. Δεν υπάρχει κανένα σενάριο να συνεργαστεί κανείς με κανέναν», ενώ σχετικά με το τι θα κάνει η ΝΔ σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, δηλαδή, αν θα κάνει πρόταση συνεργασίας στο ΠΑΣΟΚ ή αν θα παραδώσει αμέσως την εντολή, σημείωσε ότι «αφού έχουν πάρει απόφαση ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας, δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας».

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