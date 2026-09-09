Μεταχειρισμένο ηλεκτρικό: Οι έλεγχοι που πρέπει να κάνεις πριν το αγοράσεις

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Ένα μεταχειρισμένο ηλεκτρικό μπορεί να κρύβει μια καλή ευκαιρία, αρκεί να ξέρεις τι αγοράζεις. Από την υγεία της μπαταρίας μέχρι τη φόρτιση, αυτοί είναι οι έλεγχοι που αξίζουν πριν από την προκαταβολή.

Στην αγγελία όλα μοιάζουν ιδανικά. Προσεγμένο αμάξωμα, πλούσιος εξοπλισμός και τιμή αισθητά χαμηλότερη από εκείνη που κόστιζε το αυτοκίνητο καινούργιο. Ένα μεταχειρισμένο ηλεκτρικό, όμως, χρειάζεται μερικούς επιπλέον ελέγχους, που δύσκολα καλύπτονται με μια βόλτα γύρω από το τετράγωνο.

Η μπαταρία βρίσκεται εύλογα στο επίκεντρο, αλλά η αγορά δεν κρίνεται αποκλειστικά από αυτήν. Η λειτουργία της φόρτισης, το ιστορικό επισκευών και η εγγύηση που απομένει επηρεάζουν ουσιαστικά την αξία του αυτοκινήτου. Το ίδιο ισχύει για κάτι λιγότερο τεχνικό: αν η αυτονομία και οι χρόνοι φόρτισής του ταιριάζουν πραγματικά στις μετακινήσεις σου.

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